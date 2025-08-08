8/1: Moraes nega erro em envelope sem lacre que guardava celular de PM

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail
8/1:-moraes-nega-erro-em-envelope-sem-lacre-que-guardava-celular-de-pm

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes negou o pedido para anular o processo no qual os ex-integrantes da cúpula da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) são réus por suposta omissão durante os atos antidemocráticos de 8 de janeiro de 2023.

Um dos acusados, o 2º tenente da PMDF Rafael Martins pediu ao STF uma diligência interna na Procuradoria-Geral da República (PGR) e a anulação do processo. Os advogados alegam que o celular e o computador do policial — que teriam sido perdidos durante as investigações — foram devolvidos fora do padrão oficial.

De acordo com o documento anexado ao processo, os objetos foram entregues em um envelope pardo, fechado com poucos grampos metálicos tradicionais, “sem qualquer lacre oficial, sem invólucros individuais ou qualquer indício de preservação da cadeia de custódia da prova”.

2 imagensPM pediu investigação interna após o casoFechar modal.1 de 2

Envelopes foram devolvidos sem lacre ao PM do DF

Reprodução/Arquivo pessoal2 de 2

PM pediu investigação interna após o caso

Leia também

Moraes negou que houve erro na forma como os envelopes foram entregues. “A devolução dos bens demanda o seu manuseio para conferência das suas características, em ordem a se certificar que os bens restituídos são os mesmos que foram apreendidos do corréu, isto é, trata-se de ato de mero expediente e a ausência de lacre não implica, por isso mesmo, necessária quebra da cadeia de custódia principalmente”, escreveu o ministro.

Na decisão publicada na quinta-feira (28/8), Moraes afirmou que “não haverá declaração de nulidade quando não demonstrado o efetivo prejuízo causado à parte”.

Julgamento

O STF havia marcado o julgamento dos PMs para o período de 8 a 18 de agosto. Porém, a Primeira Turma do STF retirou o item de pauta na quinta-feira (7/8) e ainda não foi definida uma nova data.

6 imagensCoronel Klepter Rosa GonçalvesCoronel Jorge Eduardo Naime BarretoCoronel Paulo José Ferreira de Sousa BezerraMarcelo Casimiro Vasconcelos RodriguesMajor Flávio Silvestre de AlencarFechar modal.1 de 6

Coronel Fábio Augusto Vieira

Reprodução / PMDF2 de 6

Coronel Klepter Rosa Gonçalves

Vinícius Schmidt/Metrópoles3 de 6

Coronel Jorge Eduardo Naime Barreto

Vinícius Schmidt/Metrópoles4 de 6

Coronel Paulo José Ferreira de Sousa Bezerra

Reprodução/CLDF5 de 6

Marcelo Casimiro Vasconcelos Rodrigues

Reprodução/TV CLDF6 de 6

Major Flávio Silvestre de Alencar

Hugo Barreto/Metrópoles

São réus no processo:

  • Coronel Fábio Augusto Vieira, então comandante-geral da PMDF no dia 8 de janeiro de 2023;
  • Coronel Klepter Rosa Gonçalves, então subcomandante-geral da PMDF;
  • Coronel Jorge Eduardo Barreto Naime, ex-chefe do Departamento de Operações;
  • Coronel Paulo José Ferreira de Sousa Bezerra, chefe de operações especiais em exercício;
  • Coronel Marcelo Casimiro Vasconcelos;
  • Major Flávio Silvestre de Alencar; e
  • Tenente Rafael Pereira Martins.
logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Filiação de Alan Rick ao Republicanos ganha força após encontro com Tarcísio

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, apoie-nos desativando sua extensão AdBlocker de seus navegadores para o nosso site.