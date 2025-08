A 100 dias da COP 30: investimentos transformam a vida da população

O Governo do Pará chega à marca de 100 dias para a COP 30, que será realizada entre 10 e 21 de novembro, com mais de 30 obras estruturantes em andamento. O pacote soma R$ 4,5 bilhões em investimentos e inclui frentes de saneamento e mobilidade capazes de transformar a vida de mais de 2 milhões de pessoas em todo o estado, com resultados que permanecem muito além dos 12 dias do evento.

“Um dos grandes legados da COP 30 é transformar Belém e melhorar a qualidade de vida da população. Estamos falando de obras de saneamento que vão acabar com alagamentos em bairros vulneráveis, espaços culturais e de inovação que vão reposicionar a cidade no mapa e fortalecer a Amazônia, além da geração de milhares de empregos diretos e indiretos”, afirma o governador Helder Barbalho.

Porto Futuro II: museus, inovação e bioeconomia

O Porto Futuro II, com 93,57% das obras concluídas, será um dos grandes polos culturais e econômicos do estado. O complexo já tem dois pavilhões prontos, que receberão o Museu das Amazônias e o Museu da Caixa, primeira unidade da Caixa Cultural no Norte do país, com foco em exposições, artes cênicas e programação educativa.

O espaço contará ainda com o Parque de Bioeconomia e Inovação, dedicado ao fomento de negócios sustentáveis e à valorização das cadeias produtivas amazônicas. Localizado na orla de Belém, o Porto Futuro II será um cartão de visitas da Amazônia para os visitantes da COP 30 e deixará um espaço permanente para turismo, cultura e economia verde.

Novo parque urbano transforma o lazer em Belém

Com 93,3% da Etapa COP concluída, o Parque da Cidade será o coração da COP 30, abrigando a Blue Zone e a Green Zone.

Desde a abertura ao público, em julho, o parque de 500 mil m² atraiu centenas de milhares de visitantes em seu primeiro mês, sediou a primeira colônia de férias pública do Brasil — 10 mil crianças foram beneficiadas –, e rapidamente se tornou o novo ponto de lazer da cidade.

O espaço reúne ciclotrilhas, lago, centros Gastronômico e de Economia Criativa, equipamentos esportivos e a Esplanada das Fontes – primeiro parque aquático público gratuito de Belém, com capacidade para 150 pessoas simultaneamente e infraestrutura totalmente acessível.

“Cada entrega é um convite para que o Brasil e o mundo conheçam a Amazônia viva, moderna e criativa. Cultura, lazer e desenvolvimento caminham juntos neste resultado”, afirma Úrsula Vidal, secretária de Cultura do Pará.

Mobilidade e saneamento: benefícios que chegam antes da COP

Moradores do bairro do Marco, afastado do centro de Belém, já estão sentindo os efeitos positivos das obras de macrodrenagem com saneamento dos canais da Timbó, Vileta e Leal Martins, que evitam alagamento e despejo irregular de esgoto na região. O Governo do Pará também já entregou o canal da Cipriano Santos e a 1ª etapa do canal da Gentil. Além deles, as obras de macrodrenagem avançam em outros canais, como Gentil (98%), Nova Tamandaré (88%), Marambaia (87%) e Parque Linear Doca (93%), beneficiando 500 mil moradores diretamente com saneamento, controle de alagamentos e valorização imobiliária.

Na mobilidade urbana, três viadutos já foram entregues e o quarto, na ligação Mário Covas × Independência, está 80% concluído. O BRT Metropolitano, com 85% de execução, terá ônibus elétricos e modelos Euro 6, que emitem 15 vezes menos carbono do que os atuais. O Viário Belém COP 30, com 60% de avanço, já pavimentou mais de 150 vias, com nova sinalização e ampliação da Rua da Marinha.

“Cada obra entregue já transforma o dia a dia da população. O que estamos construindo para a COP 30 fica para os moradores do Pará, gerando qualidade de vida e preparando a cidade para receber o mundo”, afirma a vice-governadora Hana Ghassan, presidente do Comitê Estadual da COP 30.

Capacita COP 30: formação e oportunidades

Além das obras, o legado social e econômico da conferência já é perceptível. O Capacita COP 30 formou 22 mil trabalhadores em mais de 100 cursos voltados para turismo, serviços, hospitalidade e logística do evento. A meta é atingir 40 mil profissionais qualificados até novembro, ampliando oportunidades no mercado de trabalho e fortalecendo a capacidade de atendimento da cidade para visitantes nacionais e internacionais.

O plano de hospedagem inclui a Vila COP 30, com 405 quartos, escolas adaptadas em padrão hostel, incentivos à rede hoteleira, parcerias com Booking.com e Airbnb e dois cruzeiros contratados pelo governo federal para receber delegações e líderes internacionais.

Ao sediar a primeira COP na Amazônia, o Pará traduz em obras e ações concretas a combinação entre crescimento econômico, preservação ambiental e bem-estar para sua população.

Governo do Pará

