A Fazenda 17: ex-jogador campeão do mundo e influenciador digital são confirmados

Reality reúne nomes de peso; Edílson Capetinha e Gustavo Rocha prometem movimentar a nova edição

O elenco de A Fazenda 17 começa a ser revelado e já gera grande expectativa entre os fãs. Segundo apuração do portal LeoDias, dois nomes de peso foram confirmados: o ex-atacante Edílson Capetinha, campeão mundial pela Seleção Brasileira em 2002, e o influenciador Gustavo Rocha, que soma mais de 11,2 milhões de seguidores.

A Fazenda 17: Influenciador que saiu do armário e ex-jogador estão na lista; diz site / Record

Capetinha no confinamento

Edílson Capetinha, ídolo de clubes como Flamengo, Corinthians, Palmeiras e Vitória, já havia sido sondado para o reality em 2020, mas recusou o convite por compromissos com o programa Donos da Bola, da Band. Agora, o ex-jogador aceitou o desafio e promete levar carisma e polêmicas para o confinamento.

Influenciador de milhões

Outro confirmado é Gustavo Rocha, conhecido pelo sucesso nas redes sociais e pela carreira compartilhada com o irmão gêmeo, Túlio. O influenciador também ganhou repercussão após o término conturbado com Álvaro Xaro, no fim de 2024. Esta será sua primeira participação solo em realities, e a expectativa é que ele agite tanto dentro da sede quanto fora, nas redes sociais.

Outros nomes já cotados

Além de Capetinha e Gustavo, a lista de confirmados inclui Fabiano Moraes, pai da influenciadora Viih Tube, e Tamires Assis, musa do Boi Garantido, do Festival de Parintins. A produção ainda deve anunciar os outros 20 peões que vão completar o time de artistas, atletas e influenciadores que disputarão o prêmio milionário.

📌 Fonte: Portal LeoDias
✍️ Redigido por ContilNet Notícias

