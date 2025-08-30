A Fazenda 17: saiba quem é o peão “secreto” de dinâmica inédita

Como a coluna antecipou na última quinta-feira (28/8), a 17ª edição de A Fazenda, que estreia no dia 15 de setembro, vai contar com uma dinâmica inédita e a presença de peões “secretos”. Como a gente não gosta de fofoca contada pela metade, descobrimos quem é o famoso escolhido para participar da ação e, claro, contamos tudo com exclusividade!

Antes de prosseguir, vale lembrar que esse texto contém spoilers do reality show da Record. Então, siga por sua conta e risco, hein?

Leia também

Entenda!

Está por aqui ainda? Então vamos lá: a coluna revelou nesta semana que produtores estão entrando em contato com celebridades e influenciadores para convidá-los em uma missão “secreta”. Ao todo, serão duas vagas direcionadas aos “infiltrados” na atração.

A proposta é que esses peões entrem no jogo como se fossem participantes comuns, convivendo normalmente com os demais famosos. Se a identidade for descoberta, o infiltrado deixa o programa com um prêmio de R$ 30 mil. Mas se passar despercebido, ele fatura R$ 100 mil e permanece no jogo, podendo inclusive disputar o prêmio principal.

Adriane Galisteu é a apresentadora de A Fazenda

Logo de A Fazenda.

A apresentadora Adriane Galisteu

Fernando Sampaio processa ex-colega de A Grande Conquista. Entenda!

Adriane Galisteu

Fim da amizade: Namoro de Hadad e Any Borges afastou Fernando Sampaio

O ator Fernando Sampaio

Ele tem passagens pela Record e pela Globo

Quem será?

A coluna Fabia Oliveira, porém, também descobriu quem será um dos peões “falsos” de A Fazenda 17. Se você gosta de spoiler, saiba que um dos escolhidos como participante “invisível” do reality é o ator Fernando Sampaio.

O famoso, que tem 47 anos, já é figura conhecida dos programas da emissora de Edir Macedo. Ele participou da segunda edição do reality A Grande Conquista, onde chamou a atenção pelo seu jeito explosivo. O famoso também causou polêmica com outra participante, Luana Aragão, depois de apontar as partes íntimas na direção dela durante uma discussão.

A Fazenda 17 estreia em cerca de duas semanas, mas nenhum nome foi confirmado até agora. De acordo com Rodrigo Carelli, diretor da Record, as celebridades serão conhecidas apenas na estreia do programa. Nomes como Camila Loures e Jesus Luz, porém são tidos como certos na atração deste ano.