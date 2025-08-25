A história de Deborah Secco, que será atração do Metrópoles Talks

Conhecida pela versatilidade, Deborah Secco é a próxima atração do Metrópoles Talks, em São Paulo. No talk “Confissões de uma ex-adolescente”, ela abordará questões como autoimagem, maturidade, autenticidade e beleza por trás das câmeras. O evento será realizado em 25 de setembro, às 20h, no Teatro Bravos, que fica dentro do prédio do Instituto Tomie Ohtake, no bairro de Pinheiros (SP).

Em um bate-papo cheio de insights, Deborah Secco compartilhará aprendizados de sua jornada profissional e pessoal, abordando temas como protagonismo feminino, maturidade, resiliência e reinvenção.

Uma das atrizes mais reconhecidas do Brasil, Deborah Secco é dona de uma trajetória de mais de três décadas na televisão, no cinema e no teatro.

Sua estreia na TV ocorreu ainda na infância, em campanhas publicitárias, e aos 11 anos já atuava em sua primeira novela, Mico Preto, na Rede Globo. Desde então, construiu uma carreira sólida e de grande impacto na dramaturgia brasileira, com personagens marcantes como a Íris de Laços de Família, a divertida Darlene de Celebridade, a sonhadora Sol de América, a ambiciosa Céu de A Favorita, e ainda Bruna Surfistinha, no filme de mesmo nome.

Ao longo de sua trajetória, Deborah sempre se reinventou, encarando personagens complexas e construindo narrativas autênticas, o que a tornou uma das atrizes mais premiadas e queridas do público.

Seu talento e dedicação foram reconhecidos com importantes prêmios, como o APCA de Atriz Revelação, além de diversas premiações que destacaram sua capacidade de transitar entre o drama e a comédia com maestria.

Além de seu impacto no entretenimento, Deborah também é uma figura influente na mídia e nos negócios, sendo uma das personalidades mais citadas pela imprensa e um ícone de engajamento nas redes sociais. Mulher de posicionamento firme, ela é conhecida por usar sua imagem para abrir conversas relevantes sobre temas urgentes da sociedade — desde os estigmas da saúde mental até o empoderamento feminino, passando por maternidade real, relacionamentos e os desafios da autoimagem em meio à pressão estética e midiática.

Em suas palestras, a atriz quebra tabus com leveza e empatia, entregando conteúdo relevante e inspirador e conectando-se com o público de maneira única e envolvente.

Deborah Secco

Metrópoles Talks

O Metrópoles Talks é o braço de palestras do maior portal de notícias do Brasil. Um espaço no qual mentes brilhantes compartilham ideias, experiências e visões que inspiram e provocam reflexões.

Grandes nomes já estiveram presentes no projeto de palestras do Metrópoles. Em São Paulo, a médica Ana Claudia Quintana Arantes convidou o público a refletir sobre a jornada da vida sob um ângulo surpreendente. Antes dela, a capital paulista reuniu Ingrid Guimarães e Glenda Kozlowski em um bate-papo bem-humorado e informativo sobre a chegada da menopausa.

O último nome que se apresentou no ciclo de conversas em Brasília foi o autor e roteirista Marcelo Rubens Paiva. Em março, a campeã mundial, finalista olímpica e empresária Hortência compartilhou insights importantes sobre comprometimento, preparação, concentração e foco.

Em dezembro de 2024, a fisioterapeuta, sexóloga, especialista em sexualidade feminina e youtuber Cátia Damasceno compartilhou os bastidores de décadas de atendimentos no consultório e trouxe histórias com as quais muitas pessoas se identificam.

Em outubro, o advogado Samer Agi contou os segredos para criar um discurso que conecta a audiência ao orador. Em agosto, o psicólogo Rossandro Klinjey e a jornalista Daniela Migliari abordaram autoconhecimento e gestão das emoções. Em junho, foi a vez de o navegador Amyr Klink promover uma conversa cheia de reflexões sobre a busca pela felicidade em meio às tempestades da vida.

Talk Confissões de uma ex-adolescente com Deborah Secco

Data e horário: 25 de setembro, às 20h

Local: Teatro Bravos, Rua Coropé, 88 – Pinheiros, em São Paulo

Ingressos: Sympla

Duração: 1h30

Classificação: 14 anos