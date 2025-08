A indireta de Malafaia a Tarcísio e outros presidenciáveis na Paulista

Principal organizador do ato bolsonarista deste domingo (3/8) na Avenida Paulista, o pastor Silas Malafaia mandou uma indireta ao governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), e a outros presidenciáveis da direita.

“Cadê aqueles que dizem ser a opção no lugar de Bolsonaro? Cadê eles? Onde é que eles estão? Era para estarem aqui, minha gente. Sabe o que fica provado? Que, até aqui, Bolsonaro é insubstituível”, questionou Malafaia em seu discurso, sem citar nomes.

Malafaia sugeriu ainda que os presenciáveis não teriam ido por medo do STF . “Estão com medo do STF, né? Por isso que não chegaram até aqui? Arrumaram desculpa. Por isso, minha gente, que 2026 é Bolsonaro”, disse.

Além de Tarcísio, nenhum outro governador de direita que se coloca como pré-candidato ao Planalto compareceu ao ato na Paulista. Entre eles, Ronaldo Caiado (União Brasil-GO), Romeu Zema (Novo-MG) e Ratinho Júnior (PSD-PR).

Na semana passada, como noticiou o Metrópoles, Malafaia já havia criticado os quatro governadores por não criticarem publicamente o ministro do STF Alexandre de Moraes, um dos principais alvos das manifestações do domingo.

“Vou citar quatro governadores: Tarcísio, de São Paulo; Zema, de Minas; Caiado, de Goiás; e Ratinho, do Paraná. Vocês já viram esses governadores alguma vez criticarem Alexandre de Moraes e a omissão do STF? Nunca! Só bravata política”, reclamou.

Tarcísio avisou bolsonaristas que não poderia comparecer ao ato porque estaria fazendo um procedimento de radioablação por ultrassonografia de tireoide no hospital Hospital Albert Einstein na tarde do domingo, justamente na hora do ato.