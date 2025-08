A pergunta “simples” que ninguém acertou no Show do Milhão

Uma pergunta que parecia tranquila acabou confundindo até os universitários no Show do Milhão desse domingo (3/8). Durante o quadro do Programa Silvio Santos, Patrícia Abravanel questionou: “Qual era a profissão do ambientalista Chico Mendes, assassinado em 1988?”.

As opções eram: cinegrafista, caçador, seringueiro e pescador.

Apesar de valer apenas R$ 5 mil, a participante pediu ajuda aos convidados universitários e eles erraram ao apostar em “cinegrafista”.

A resposta certa era seringueiro. Nascido no Acre em 1944, Chico Mendes começou ainda criança na extração do látex e se tornou um dos maiores defensores da Amazônia.

Ele organizou comunidades para resistir ao desmatamento, liderou os famosos “empates” (protestos pacíficos em que seringueiros formavam barreiras humanas para impedir o corte de árvores) e foi peça-chave na criação da primeira reserva extrativista do Brasil.

Por enfrentar os interesses de grandes fazendeiros, Chico passou a ser ameaçado e acabou assassinado em 1988, aos 44 anos, em frente à sua casa, em Xapuri (AC).