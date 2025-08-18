18/08/2025
Universo POP
Luciano Huck elogia vídeo de Felca que denunciou Hytalo Santos
Bailarina é demitida meses após ser apontada como amante de Zé Felipe
Policiais que fizeram segurança de Hytalo Santos são presos por chacina
Vizinha x Jojo Todynho: justiça encerra processo sem julgamento
Pastor que viralizou de calcinha já foi acusado de golpe contra formandos
Hytalo Santos recebia malas de dinheiro e joias, dizem ex-funcionários
Bigode feminino viraliza como nova tendência de beleza
Neymar posta mensagem emocionante que recebeu do filho após goleada
Policiais que fizeram segurança de Hytalo Santos são presos por chacina
Horóscopo do dia: confira o que os astros reservam para esta segunda-feira

A reação do governo Lula à derrota da esquerda na Bolívia

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail
a-reacao-do-governo-lula-a-derrota-da-esquerda-na-bolivia

A derrota da esquerda nas eleições presidenciais da Bolívia no domingo (17/8) não provocou fortes abalos entre integrantes do governo Lula que acompanham assuntos internacionais.

A avaliação de fontes do Palácio do Planalto e do Itamaraty é de que, independentemente do desfecho das eleições na Bolívia, o Brasil deve continuar mantendo relações com o país vizinho.

3 imagensPresidente LulaFechar modal.1 de 3

Presidente Lula

Reprodução2 de 3

Presidente Lula

BRENO ESAKI/METRÓPOLES3 de 3

Federico Rotter/NurPhoto via Getty Images

Como o Metrópoles noticiou, em um resultado inédito, dois candidatos de direita venceram as eleições e, agora, disputarão o segundo turno das eleições para a presidência da Bolívia.

Apesar da derrota da esquerda, assessores do governo Lula apostam que os dois países continuarão mantendo diálogo, uma vez que a Bolívia precisa mais do Brasil do que o contrário.

Leia também

No Itamaraty, a orientação é não interferir na disputa do país vizinho, marcada por acusações do ex-presidente boliviano Evo Morales dizer que a eleição não teria  “sem legitimidade”.

“Não somos juízes de eleições alheias”, disse uma fonte do Itamaraty  à coluna.

De acordo com assessores do Planalto, Lula só pretende se manifestar após o resultado definitivo da eleição. O segundo turno da disputa está marcado para o dia 19 de outubro.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Martelo batido: Mailza será a candidata do União-Progressistas ao Governo em 2026

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, apoie-nos desativando sua extensão AdBlocker de seus navegadores para o nosso site.