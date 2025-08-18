A reação do governo Lula à derrota da esquerda na Bolívia

A derrota da esquerda nas eleições presidenciais da Bolívia no domingo (17/8) não provocou fortes abalos entre integrantes do governo Lula que acompanham assuntos internacionais.

A avaliação de fontes do Palácio do Planalto e do Itamaraty é de que, independentemente do desfecho das eleições na Bolívia, o Brasil deve continuar mantendo relações com o país vizinho.

Como o Metrópoles noticiou, em um resultado inédito, dois candidatos de direita venceram as eleições e, agora, disputarão o segundo turno das eleições para a presidência da Bolívia.

Apesar da derrota da esquerda, assessores do governo Lula apostam que os dois países continuarão mantendo diálogo, uma vez que a Bolívia precisa mais do Brasil do que o contrário.

No Itamaraty, a orientação é não interferir na disputa do país vizinho, marcada por acusações do ex-presidente boliviano Evo Morales dizer que a eleição não teria “sem legitimidade”.

“Não somos juízes de eleições alheias”, disse uma fonte do Itamaraty à coluna.

De acordo com assessores do Planalto, Lula só pretende se manifestar após o resultado definitivo da eleição. O segundo turno da disputa está marcado para o dia 19 de outubro.