​A reeleição de Lula tem uma condição: e ela não é a oposição

Escrito por Metrópoles
O clima eleitoral, embora ainda distante das urnas, já parece estar dando seus sinais dentro do Palácio do Planalto.

Em uma entrevista à Rádio Itatiaia, o presidente Lula adotou um comportamento mais desinibido, mirando os que são os chamados adversários políticos do momento e sinalizando o que pode estar em jogo na corrida presidencial de 2026.

Em um claro aceno ao cenário político, Lula não poupou críticas.

O presidente atacou diretamente o ex-presidente Jair Bolsonaro e defendeu a cassação de seu filho, Eduardo Bolsonaro. Sua crítica se estendeu a outros nomes da direita, como o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, sobre quem Lula afirmou que “não seria nada sem o Bolsonaro”.

Questionado sobre uma possível candidatura à reeleição, Lula impôs uma única condição:

“Eu para ser candidato à reeleição, tenho que estar 100% com saúde”

Essa declaração, que coloca a saúde do presidente como o fator decisivo para sua permanência na disputa, confirma que o jogo político está aberto.

Para entender a análise completa de Lula sobre a política nacional, assista ao vídeo na íntegra:

 

