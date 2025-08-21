A surpreendente lista dos 10 brasileiros mais seguidos no Instagram

A lista dos brasileiros mais seguidos no Instagram passou por atualizações e traz algumas surpresas. O jogador Neymar Jr. continua no topo, com impressionantes 231 milhões de seguidores. Entre as mulheres, a cantora Anitta é a mais seguida, figurando na quarta posição.

A influenciadora Virginia Fonseca é a nova integrante do ranking, enquanto a atriz Bruna Marquezine saiu do top 10. A lista é composta por ex-atletas, comediantes e estrelas da nova geração.

Confira o ranking completo:

Neymar Jr. – 231 milhões

– 231 milhões Ronaldinho Gaúcho – 77,7 milhões

– 77,7 milhões Marcelo – 68,8 milhões

– 68,8 milhões Anitta – 63,6 milhões

– 63,6 milhões Whindersson Nunes – 57,6 milhões

– 57,6 milhões Tatá Werneck – 56,4 milhões

– 56,4 milhões Vinicius Jr. – 53,7 milhões

– 53,7 milhões Larissa Manoela – 53,5 milhões

– 53,5 milhões Virginia Fonseca – 52,6 milhões

– 52,6 milhões Maisa – 48,5 milhões

Fonte: Metrópoles

Redigido por Contilnet.