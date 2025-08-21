A surpreendente lista dos 10 brasileiros mais seguidos no Instagram

0
A lista dos brasileiros mais seguidos no Instagram passou por atualizações e traz algumas surpresas. O jogador Neymar Jr. continua no topo, com impressionantes 231 milhões de seguidores. Entre as mulheres, a cantora Anitta é a mais seguida, figurando na quarta posição.
A influenciadora Virginia Fonseca é a nova integrante do ranking, enquanto a atriz Bruna Marquezine saiu do top 10. A lista é composta por ex-atletas, comediantes e estrelas da nova geração.
Confira o ranking completo:
- Neymar Jr. – 231 milhões
- Ronaldinho Gaúcho – 77,7 milhões
- Marcelo – 68,8 milhões
- Anitta – 63,6 milhões
- Whindersson Nunes – 57,6 milhões
- Tatá Werneck – 56,4 milhões
- Vinicius Jr. – 53,7 milhões
- Larissa Manoela – 53,5 milhões
- Virginia Fonseca – 52,6 milhões
- Maisa – 48,5 milhões
Fonte: Metrópoles
Redigido por Contilnet.