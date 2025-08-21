21/08/2025
Universo POP
A surpreendente lista dos 10 brasileiros mais seguidos no Instagram

Ranking traz novidades e nomes inesperados entre os maiores perfis do país

A lista dos brasileiros mais seguidos no Instagram passou por atualizações e traz algumas surpresas. O jogador Neymar Jr. continua no topo, com impressionantes 231 milhões de seguidores. Entre as mulheres, a cantora Anitta é a mais seguida, figurando na quarta posição.

A influenciadora Virginia Fonseca é a nova integrante do ranking, enquanto a atriz Bruna Marquezine saiu do top 10. A lista é composta por ex-atletas, comediantes e estrelas da nova geração.

Confira o ranking completo:

  • Neymar Jr. – 231 milhões
  • Ronaldinho Gaúcho – 77,7 milhões
  • Marcelo – 68,8 milhões
  • Anitta – 63,6 milhões
  • Whindersson Nunes – 57,6 milhões
  • Tatá Werneck – 56,4 milhões
  • Vinicius Jr. – 53,7 milhões
  • Larissa Manoela – 53,5 milhões
  • Virginia Fonseca – 52,6 milhões
  • Maisa – 48,5 milhões

Fonte: Metrópoles

Redigido por Contilnet.

