A “virada de chave” do Brasil com o julgamento de Bolsonaro

Com o julgamento de Jair Bolsonaro marcado no Supremo Tribunal Federal (STF) para começar em 2 de setembro, os jornalistas falam sobre a necessidade da Corte em finalizar um dos processos mais importantes da história recente do Brasil.

A data escolhida, segundo a análise, é para evitar que o caso contamine o próximo cenário eleitoral. A pauta prevê sessões intensas e uma conclusão já na metade do mês.

A decisão do STF de acelerar o processo, portanto, é um ponto crucial.

“O STF quer dar um ponto final ao caso ainda em 2024 para desatar o nó do Brasil e poder olhar para frente, sem que o julgamento do ex-presidente contamine a próxima eleição”, avalia Ricardo Noblat

A condenação de Bolsonaro, que já se encontra em prisão domiciliar, é tida como certa, embora a pena ainda seja uma incógnita.

