Abandono: moradores contratam máquina particular para abrir ramal em Sena Madureira; VÍDEO

Moradores encaminharam ao ContilNet denúncias sobre a situação do ramal do 25, que dá acesso à Cachoeira da Sardinha, em Sena Madureira. Segundo os relatos, a Prefeitura não teria autorizado a abertura do ramal, dificultando o acesso de quem vive e possui propriedades na região.

Um dos moradores decidiu contratar uma máquina particular para realizar o serviço de reabertura. A ação contou com a contribuição financeira de outros moradores, que organizaram uma vaquinha para custear as despesas.

Um vídeo enviado à reportagem mostra o trabalho sendo realizado no último sábado (23). Os denunciantes afirmam que a falta de apoio da gestão municipal estaria ligada a questões políticas, alegando que apenas áreas de interesse eleitoral têm recebido atenção.

Veja o vídeo: