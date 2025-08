Abastecimento de água será interrompido em Tarauacá para manutenção na ETA

O Serviço de Água e Esgoto do Estado do Acre (Saneacre) informou que o município de Tarauacá terá o fornecimento de água suspenso temporariamente na próxima terça-feira (5), devido a serviços programados na Estação de Tratamento de Água (ETA).

As intervenções estão previstas para começar às 8h, com a substituição da bomba responsável pela distribuição e a higienização do reservatório da unidade. Segundo o Saneacre, essas ações são essenciais para garantir o pleno funcionamento do sistema e a qualidade da água distribuída à população.

A expectativa é que a ação seja finalizada até as 18h do mesmo dia. A partir desse horário, o fornecimento será restabelecido de forma progressiva, conforme o reequilíbrio da rede.

O órgão recomenda que os moradores façam uso consciente da água armazenada durante o período de interrupção e agradece a compreensão da população.