7 de agosto de 2025
Universo POP
Amigo de Renato Góes denuncia ter sido internado à força com a ajuda do ator
Esquema bilionário: Influenciadores ganham com a “cláusula da desgraça alheia”
Antes e depois: transformações dos famosos ao longo dos anos
Escândalo do Jogo do Tigrinho: Influencers movimentaram mais de R$ 4 bilhões
Justiça mantém rapper Oruam preso e nega habeas corpus
Padre de 186 kg compartilha luta contra obesidade e motiva fiéis
Destaques da semana: Alien, Uma Sexta-feira Mais Louca Ainda e mais estreias para o cinema e streaming
Bia Miranda e 14 influencers são alvo por divulgação do “jogo do tigrinho”
Última hora: Faustão é internado em São Paulo e filho cancela festa
Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta quinta-feira

ABDI investe R$ 40 milhões no Acre para impulsionar agroindústria e desenvolvimento sustentável

Projetos incluem complexos industriais de café, fomento à cadeia do açaí e capacitação tecnológica

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail

Um pacote de R$ 40 milhões da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI) vai potencializar, até 2026, ações voltadas à infraestrutura produtiva, inovação tecnológica e capacitação profissional no Acre. Alinhados à Nova Indústria Brasil (NIB), os investimentos visam fortalecer cadeias produtivas estratégicas como a do café e do açaí, promovendo desenvolvimento sustentável, capacitação profissional e geração de renda para milhares de famílias acreanas. Os recursos convergem com a iniciativa do Governo Federal, que nesta sexta-feira (8) anuncia aportes em infraestrutura, transportes, energia, educação e regularização fundiária no estado.

Ainda no âmbito da cadeia do café, a Agência está estruturando o projeto de mais dois complexos industriais/ Foto: Assessoria

Os recursos da ABDI, com execução entre 2024 e 2026, estão direcionados a cinco projetos prioritários no Acre. Um dos destaques é o Complexo Industrial do Café do Juruá, inaugurado em 28 de junho em Mâncio Lima, fruto de um investimento da Agência, em parceria com a Coopercafé, no valor de R$ 10 milhões. O parque fabril já processou mais de 6 mil sacas de café em seu primeiro mês, gerou 2 mil empregos e elevou a renda das famílias em 30%.

Ainda no âmbito da cadeia do café, a Agência está estruturando o projeto de mais dois complexos industriais, que serão construídos nos municípios de Capixaba e Acrelândia. O valor total de investimento é de R$ 16,8 milhões.

Outro projeto em andamento é a industrialização do açaí de Feijó, parceria com a Prefeitura e a cooperativa AçaíCoop. A iniciativa beneficiará cerca de 2 mil famílias produtoras na região, que é uma das três regiões do país com Indicação Geográfica (IG) do fruto, agregando valor à produção e fortalecendo a economia local.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

“O PT não pode querer tudo”, diz Jorge Viana sobre candidatura ao Governo em 2026

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, apoie-nos desativando sua extensão AdBlocker de seus navegadores para o nosso site.