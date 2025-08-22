abel-ferreira-admite-relaxamento-com-vantagem-e-valoriza-torcida

Na noite desta quinta-feira (21/8), o Palmeiras empatou em 0 x 0 com o Universitario, do Peru, e se classificou para as quartas de final da Libertadores, seu próximo adversário será o River Plate, da Argentina. Em coletiva de imprensa realizada após a classificação o treinador do Alviverde, Abel Ferreira, comentou sobre o adversário.

“Uma primeira fase imaculada, entramos agora nas oitavas de final super difícil, vocês viram os jogos, alguns acabaram em pênaltis. Portanto, a próxima fase também será difícil, primeiro jogo lá, segundo aqui, vamos continuar a fazer o que sempre fazemos. Mais uma vez o Palmeiras chega nas quartas de final, portanto, novo jogo, nova história, adversário diferente”, apontou.

Palmeiras e Universitário empatam em 0 x 0, no Allianz Parque

O Palmeiras está classificado para as quartas de final da Libertadores

O Universitario está eliminado da Libertadores 2025

Abel Ferreira ainda comentou que vantagem por 4 x 0 construída no jogo em Lima, inconscientemente, fez com que os seus jogadores relaxassem. O treinador ainda valorizou a presença da torcida do Palmeiras no Allianz Parque e disse que o espetáculo foi o da arquibancada.

“Eu acho que a vantagem de 4 x 0, inconscientemente, fez com que a nossa equipe relaxasse um pouquinho e não pode ser. (…) Hoje, quem deu espetáculo foi o nosso torcedor”, concluiu.