8 de agosto de 2025
Aberson diz que vinda de Lula para o Acre é fundamental e destaca apoio da União à Educação

Secretário de Educação destaca importância da visita de Lula e investimentos em programas para o ensino no Acre

O secretário de Estado de Educação, Aberson Carvalho, também marcou presença na agenda com o presidente Lula em Rio Branco, nesta sexta-feira (8).

Na ocasião, ele afirmou que a vinda do presidente ao Acre é fundamental e destacou os projetos em prol da educação.

Secretário de Educação destaca importância da visita de Lula e investimentos em programas para o ensino no Acre/Foto: ContilNet

“A educação é um dos carros-chefes do governo federal. Nós temos o programa Pé de Meia, que é fantástico para os alunos do ensino médio, pois garante a permanência do estudante na escola, ao invés de deixá-la para ir trabalhar. Temos também o investimento no PAC-3, com a construção de escolas indígenas no Acre. Além disso, outros investimentos vêm sendo feitos em parceria com o Ministério da Educação, a Secretaria de Estado de Educação e as Secretarias Municipais”, pontuou.

“Existe o Pacto da Criança Alfabetizada, que avançou muito e continuará avançando ainda mais, garantindo assim, com certeza, maiores investimentos em nosso estado. Vale lembrar que toda participação do presidente da República é fundamental. Estamos falando de uma república, de uma federação, de um pacto federativo. Estar aqui com o presidente anunciando investimentos para quem precisa gerar emprego, renda e uma economia crescente é fantástico”, finalizou.

