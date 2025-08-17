17/08/2025
Açaí de Feijó ganha destaque no Festival com selo de Indicação Geográfica e geração de renda

Açaicoope e Nossa Açaí apresentam diversidade de produtos e fortalecem a cadeia produtiva no Festival do Açaí em Feijó

Durante o 26º Festival do Açaí, em Feijó, a Agroindústria Nossa Açaí e a cooperativa Açaicoope vêm se destacando pela diversidade de produtos e pela valorização da cadeia produtiva local. À frente do negócio, a empreendedora Júlia Graciela, proprietária da agroindústria e presidente da cooperativa, explica que os visitantes encontram no espaço uma variedade de opções à base da fruta símbolo do município.

Espaço da Agroindústria Nossa Açaí no festival, com grande movimentação de visitantes/Foto: ContilNet

“Estamos oferecendo o açaí cremoso com acompanhamentos, o açaí puro, cocada de açaí e até o açaí engarrafado, pronto para consumo. São derivados que representam a nossa produção e a identidade do festival”, contou Júlia.

A empreendedora Júlia Graciela, à frente da agroindústria e da Açaicoope/Foto: ContilNet

Um dos grandes diferenciais é o selo de Indicação Geográfica (IG), conquistado pelo açaí de Feijó, que certifica a origem e qualidade do produto. “Esse selo trouxe visibilidade, agregou valor e abriu portas até no mercado internacional. Ele fortalece não só o produto, mas toda a cadeia produtiva e a economia do município”, destacou.

Selo de Indicação Geográfica reforça a qualidade e a origem do açaí de Feijó/Foto: ContilNet

A presidente da Açaicoope também ressaltou o impacto social da produção: atualmente, mais de 500 famílias estão envolvidas diretamente na cadeia do açaí, entre produtores e coletores. “Cada vez mais estamos sendo fortalecidos. Além disso, temos a perspectiva de um investimento do governo federal na industrialização da cooperativa, o que deve gerar ainda mais empregos e renda, não só para os trabalhadores do setor, mas para toda a cidade”, afirmou.

Produção do açaí envolve mais de 500 famílias entre produtores e coletores/Foto: ContilNet

Com sabor, tradição e desenvolvimento, o açaí de Feijó se consolida como marca registrada da região, sendo ao mesmo tempo cultura, economia e símbolo de identidade local.

