23/08/2025
Ação Social Amigos da Esperança leva saúde e cidadania à comunidade no Santuário de São Peregrino

O evento reúne diversos serviços gratuitos à população, com atendimentos em especialidades médicas

A comunidade de Rio Branco está participando neste sábado, 23 de agosto, da Ação Social Amigos da Esperança, uma grande mobilização de solidariedade que acontece das 7h às 15h, no Santuário São Peregrino.

A ação é fruto da união de esforços de profissionais voluntários e parceiros/ Foto: Cedida

O evento reúne diversos serviços gratuitos à população, com atendimentos em especialidades médicas como oftalmologia, cardiologia, pediatria, clínica geral, nutrição, reumatologia, psiquiatria, odontologia, psicologia e neuropsicologia, além de exames como eletrocardiograma e testes rápidos. Também estão sendo oferecidos serviços do Hemoacre e distribuição de vestuário social.

Na área de cidadania, a população tem acesso a orientações jurídicas em diferentes áreas, incluindo consultas processuais, inventário, divórcio, pensão alimentícia, registro tardio, adoção, guarda de menores, investigação de paternidade, tutela, curatela, retificação de documentos e defesa do consumidor.

A ação é fruto da união de esforços de profissionais voluntários e parceiros, organizada pelo deputado federal Eduardo Velloso, pela Dra. Rejane Holanda, pelo vereador Matheus Paiva, pelo vice-prefeito Alysson Bestene e pelo Frei Renan Barros, que juntos articulam esta iniciativa voltada a quem mais precisa.

PUBLICIDADE
