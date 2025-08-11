Acidente deixa ciclista e motociclista feridos em via de Rio Branco; moto foi arremessada cerca de 30 metros

Um acidente envolvendo um ciclista e um motociclista ocorreu na Via Chico Mendes, em Rio Branco, na tarde desta segunda-feira (11). Segundo informações, o ciclista tentou atravessar a via quando foi atingido pela motocicleta.

Com o impacto, a moto foi lançada a cerca de 30 metros do local da colisão, enquanto a bicicleta ficou parcialmente destruída. Equipes de emergência foram acionadas e encaminharam ambos os envolvidos ao Pronto-Socorro para atendimento médico.

Ainda não há informações sobre o estado de saúde das vítimas ou as circunstâncias exatas que provocaram o acidente. As autoridades investigam o caso.