12 de agosto de 2025
Acidente deixa ciclista e motociclista feridos em via de Rio Branco; moto foi arremessada cerca de 30 metros

Segundo informações, o ciclista tentou atravessar a via quando foi atingido pela motocicleta

Um acidente envolvendo um ciclista e um motociclista ocorreu na Via Chico Mendes, em Rio Branco, na tarde desta segunda-feira (11). Segundo informações, o ciclista tentou atravessar a via quando foi atingido pela motocicleta.

Acidente na Via Chico Mendes deixa ciclista e motociclista feridos em Rio Branco/Foto: ContilNet

 Com o impacto, a moto foi lançada a cerca de 30 metros do local da colisão, enquanto a bicicleta ficou parcialmente destruída. Equipes de emergência foram acionadas e encaminharam ambos os envolvidos ao Pronto-Socorro para atendimento médico.

Segundo informações, o ciclista tentou atravessar a via quando foi atingido pela motocicleta/Foto: ContilNet

Ainda não há informações sobre o estado de saúde das vítimas ou as circunstâncias exatas que provocaram o acidente. As autoridades investigam o caso.

