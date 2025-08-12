12 de agosto de 2025
Acidente entre motocicletas deixa duas pessoas gravemente feridas em ramal no Acre

Luiz Henrique sofreu traumatismo cranioencefálico (TCE) moderado, com perda momentânea de consciência e um corte no supercílio esquerdo

Dois homens ficaram feridos após uma colisão frontal entre motocicletas na tarde desta terça-feira (12), no Ramal do Bujari, em frente a uma emissora de rádio, no município de Bujari, interior do Acre. O acidente mobilizou equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e policiais de trânsito.

Os dois motociclistas foram encaminhados ao Pronto-Socorro de Rio Branco/ Foto: ContilNet

De acordo com informações preliminares, Luiz Henrique Santos Lopez, 20 anos, pilotava uma Yamaha Fazer vermelha quando, ao acessar uma rua do ramal, bateu de frente contra a Yamaha Factor preta conduzida por Josiel Miller Schimth, 35 anos.

Luiz Henrique sofreu traumatismo cranioencefálico (TCE) moderado, com perda momentânea de consciência e um corte no supercílio esquerdo. Ele foi atendido no local e encaminhado ao Pronto-Socorro de Rio Branco para exames complementares. Seu estado de saúde é estável.

O acidente mobilizou equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e policiais de trânsito/ Foto: ContilNet

Josiel apresentou TCE grave, múltiplas escoriações e suspeita de fratura na perna direita. Inconsciente, precisou ser intubado pela equipe de suporte avançado do SAMU antes de ser transferido para o Pronto-Socorro de Rio Branco, onde permanece internado em estado grave, porém estável.

A Polícia de Trânsito isolou a área para o trabalho da perícia, que vai apurar as causas do acidente.

