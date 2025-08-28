Acidente provoca capotamento e deixa rua interditada no bairro Manoel Julião, em Rio Branco

O motorista Arynaldo Rodrigues de Oliveira, de 64 anos, ficou ferido após colidir contra um carro estacionado na noite desta quinta-feira (28), na Rua Veterano R. Pinto, no bairro Manoel Julião, em Rio Branco.

Segundo testemunhas, Arynaldo seguia no sentido Centro-bairro em uma Montana, de cor branca, quando perdeu o controle da direção e atingiu a lateral de um Ford Ka, de cor cinza. Com o impacto, o Ford Ka foi empurrado contra uma motocicleta Honda Titan, de cor vermelha, que estava estacionada mais à frente.

Após a colisão, a Montana capotou, e o motorista ficou preso dentro do veículo, sendo retirado pela porta superior do automóvel.

Motoristas que passavam pelo local ajudaram a socorrer a vítima e acionaram a Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). A equipe do Samu realizou os primeiros atendimentos e constatou que, milagrosamente, o idoso sofreu apenas escoriações no braço. Em seguida, ele foi estabilizado e encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Baixada.

A Polícia Militar e agentes de trânsito também estiveram no local, isolaram a área e acionaram a perícia. Após os procedimentos de praxe, os veículos foram liberados.

Veja mais fotos: