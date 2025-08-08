8 de agosto de 2025
ACISA lança oficinas práticas para preparar empresários e profissionais para a Reforma Tributária

Capacitações acontecem em agosto e vão abordar os impactos e estratégias diante do novo processo

Com o objetivo de esclarecer e orientar sobre os impactos da maior mudança no sistema tributário das últimas décadas, a Associação Comercial, Industrial, de Serviços e Agrícola do Acre (ACISA) promove, ao longo do mês de agosto, o programa ACISA Descomplica, uma série de oficinas práticas e segmentadas voltadas ao público empresarial.

ACISA lança oficinas práticas para preparar empresários e profissionais para a Reforma Tributária.

As capacitações serão conduzidas pelo advogado tributarista Dr. Cil Farney, vice-diretor jurídico da ACISA, que trará um conteúdo direto, estratégico e adaptado à realidade de cada setor. Empresários, gestores, contadores e prestadores de serviço terão a oportunidade de entender as alterações previstas na Reforma Tributária e como elas podem influenciar na rotina e nas finanças das empresas.

A ação reforça o compromisso da associação em apoiar seus associados diante dos novos desafios do ambiente tributário, oferecendo conteúdo prático, atualizado e com foco em estratégias de adaptação e otimização fiscal.

As vagas são limitadas e as inscrições podem ser realizadas diretamente pelo Setor de Atendimento ao Associado (SAA), no número (68) 99212-2308 ou pelo WhatsApp (68) 99216-3131.

Veja o cronograma das oficinas:

  • 18/08 – Segmento de Alimentação
  • 19/08 – Comércio Varejista
  • 20/08 – Indústria e Atacado
  • 21/08 – Contadores e Gestores Financeiros
  • 22/08 – Prestadores de Serviço

