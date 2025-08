Ações bancadas com emendas gastam quase R$ 100 mil com fotografia

As entidades que realizam ações sociais com dinheiro de emendas dos vereadores de São Paulo concentram parte importante dos gastos contratando serviço de fotografia profissional, que beira a casa dos R$ 100 mil.

As parcerias para ações sociais e eventos esportivos representam mais de R$ 200 milhões (78%) dos R$ 256 milhões liberados para emendas dos vereadores paulistanos.

A reportagem analisou centenas de páginas de prestações de contas de entidades do terceiro setor e encontrou diversos custos inflacionados promovidos por organizações agraciadas com recursos de emendas parlamentares para a realização de projetos e eventos sociais na capital paulista.

Leia também

Entre os pontos que alavancam as despesas, estão gastos com fotografias, em que as entidades pagam profissionais no modelo de diárias mesmo quando o serviço se estende por meses. Ainda assim, em alguns casos, o resultado não lembra a qualidade da fotografia profissional.

Um dos gastos mais altos com fotografia localizado pelo Metrópoles foi em evento do ano passado na Vila Prudente, zona leste de São Paulo, denominado Skate Para Todos.

O evento foi bancado com emenda de R$ 600 mil da vereadora Edir Sales (PSD) e realizado pela Federação Estadual das Ligas de Esportes Amadores do Estado de São Paulo (Felfa-SP). Ao todo, foram gastos R$ 97 mil com fotografia, quase 20% do valor total da emenda.

O evento incluiu o gasto de R$ 81,9 mil com 126 diárias de R$ 650 de uma fotógrafa, mais R$ 15 mil para edição do material. A mesma fotógrafa, contratada por meio da empresa Gabii Eventos, ainda prestou serviços em outras funções para a entidade. Ela foi a coordenadora técnica da ação relacionada a videogames, com renda de R$ 13,2 mil, e ainda foi monitora da ação para skatistas em Heliópolis, na zona sul.

Em nota, a assessoria de Edir Sales afirmou que as emendas são indicadas pelos vereadores às instituições que os procuram para execução de seu Plano de Trabalho. “Cabe a elas administrarem e executarem os recursos do projeto, desde que estejam dentro da lei e de acordo com as normas da Prefeitura”, disse.

“Eternizado na história”

A prestação de contas traz a justificativa de que “a presença de um bom fotógrafo é fundamental para garantir boas imagens e fazer com que projeto fique eternizado nas histórias da entidade e da Seme [Secretaria de Esportes]”, diz. “Na tentativa de cortar custos apostam na facilidade que as pessoas têm em registro com seu próprio celular, porém a fotografia de um profissional trabalha com técnicas e equipamentos capazes de trazer um resultado superior e transmitir fielmente toda a importância do projeto social”, completa o texto.

Essa mesma justificativa aparece na prestação de contas de outra entidade, a Liga Master de Futebol Amador. Bancada com uma emenda do vereador Gilson Barreto (MDB), no valor de R$ 320 mil, a ação promove a prática de futebol entre jovens.

A entidade parece bastante preocupada com as imagens das aulas, uma vez que gasta 92 diárias (de R$ 550 cada) de um fotógrafo, totalizando mais de R$ 50 mil, além de R$ 17,5 mil para edição das imagens e R$ 15,7 mil para produção de conteúdo.

Embora frise o resultado trazido pelo profissionalismo, a seleção de fotos na prestação de contas traz imagens estouradas e fora de foco, e a rede social da entidade no Instagram tem como última publicação uma imagem de fevereiro de 2024 – o projeto foi de maio a novembro.

O que dizem as entidades

De acordo com a Felfa-SP, a cobertura fotográfica dos projetos é prevista no plano de trabalho aprovado, com a função de documentar tecnicamente as atividades para prestação de contas, conforme exigido por editais públicos. Segundo a entidade, o valor contratado inclui diárias com deslocamento, uso de equipamentos profissionais, cobertura em dois turnos, edição de imagens, entrega de banco de fotos organizado por atividade e relatórios visuais. Elas afirmam que os custos estão dentro da faixa praticada no mercado para esse tipo de serviço especializado, diz a entidade.

A reportagem mandou e-mail para a Liga Master de Futebol Amador, mas não obteve retorno. O espaço segue aberto.