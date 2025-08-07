Acre abre inscrições para cursos gratuitos de gestão financeira, marketing digital e cabeleireiro

O governo do Acre abriu inscrições para três cursos gratuitos nas áreas de Gestão Financeira, Marketing Digital e Cabeleireiro. As aulas terão início no dia 18 de agosto e ocorrerão no período da noite, facilitando a participação de quem trabalha durante o dia.

Interessados devem se inscrever presencialmente na Casa do Empreendedor, apresentando documentos pessoais como RG, CPF e comprovante de endereço. A iniciativa tem como objetivo oferecer capacitação profissional para ampliar as oportunidades de crescimento no mercado de trabalho.

Para mais informações, o público pode acessar o site oficial do governo do Acre: https://agencia.ac.gov.br.