Acre brilha no Prêmio MEC: Rodrigues Alves vence na Educação Infantil e alunos se destacam no Enem

O estado do Acre foi destaque no Prêmio MEC da Educação Brasileira 2025. O município de Rodrigues Alves venceu na categoria Educação Infantil por ter a maior cobertura de matrículas em creche na região Norte. O prêmio inclui um troféu e R$ 300 mil para investimentos na educação.

Dois estudantes acreanos também foram reconhecidos pelo bom desempenho na redação do Enem, são eles, Ana Evelyn Andrade Martins e Guilherme Amaral Cairo, que receberão medalhas de reconhecimento.

No total, a premiação deste ano contemplou 116 vencedores em todo o Brasil, incluindo redes de ensino estaduais e municipais, escolas e estudantes. Foram entregues 62 troféus e 54 medalhas, distribuídos em oito categorias: Educação Infantil; Alfabetização; Anos Iniciais e Anos Finais do Ensino Fundamental; Ensino Médio; Enem; Educação em Tempo Integral; e Educação Profissional e Tecnológica.

Os ganhadores foram escolhidos com base em dados oficiais como o Censo Escolar, o Ideb, o Enem e informações do IBGE, analisados pelo Inep. O objetivo do prêmio é valorizar iniciativas que melhorem a qualidade da educação e reduzam desigualdades.

Instituído pelo Decreto nº 12.521/2025 e regulamentado pela Portaria nº 564/2025, o prêmio tem como objetivo valorizar práticas e resultados que melhorem a aprendizagem, promovam equidade e reduzam desigualdades, em alinhamento ao Plano Nacional de Educação (PNE).