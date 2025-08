Acre comemora 6 anos de ATeG com 1º encontro estadual da assistência técnica e gerencial

O Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar – Acre) promoveu nesta terça (29) o 1º Encontro Estadual de Assistência Técnica e Gerencial (ATeG), reunindo técnicos de campo, supervisores e prestadores de serviço que atuam nos 17 municípios onde o programa está presente. O evento marca uma celebração especial: os seis anos de atuação da ATeG no estado do Acre, período em que mais de 3 mil produtores rurais foram atendidos em nove cadeias produtivas.

O encontro integra a programação do Senar na Expoacre 2025, e foi realizado na Casa do Produtor com a presença do diretor nacional do Departamento de ATeG do Senar Brasil, Eduardo Gomes de Oliveira, que integra a Administração Central do Senar desde 2019 – mesmo ano de início das atividades da ATeG no Acre.

“A ATeG do Acre tem mostrado excelentes resultados. Saímos de apenas 4 técnicos de campo em 2019 para quase 50 técnicos atualmente. Isso mostra a força da assistência técnica e gerencial no estado. A regional acreana do Senar está cumprindo solidamente a missão da ATeG, que é levar, sem custo, nossa metodologia própria aos produtores rurais. Isso contribui para o desenvolvimento do agronegócio de formas inimagináveis, principalmente para quem não teria condições financeiras de contratar esse tipo de serviço”, afirmou Eduardo.

Entre as cadeias produtivas beneficiadas atualmente pela ATeG do Senar – AC, estão as de bovinocultura de leite, bovinocultura de corte, fruticultura, cafeicultura, horticultura, mandiocultura e piscicultura.

A coordenadora estadual da ATeG no Acre, Stefanye Torres, reforça que o encontro é mais que uma celebração: é uma homenagem a quem está no campo. “No início, tínhamos 75 propriedades no primeiro projeto. Hoje, já estamos presentes em 17 municípios, daqui de Rio Branco até o Vale do Juruá. Pensamos esse momento como uma forma de reconhecer o trabalho dos técnicos, mostrar como a assistência técnica tem transformado a realidade dos produtores e promover a integração e a troca de experiências entre todos que fazem parte dessa rede.”

Para os profissionais da ponta, o encontro também é uma oportunidade estratégica. O engenheiro agrônomo Ryhshardson Geovanne, técnico de campo da cadeia da cafeicultura no Juruá, destacou: “É um evento muito importante para nós. Permite um networking com toda a equipe, troca de ideias para melhorar os atendimentos e levar novas soluções aos produtores rurais.”

Sobre a ATeG

A Assistência Técnica e Gerencial (ATeG) é uma iniciativa gratuita do Senar que leva orientação técnica e apoio em gestão a produtores rurais. No Acre, o programa já alcança 17 municípios e sete cadeias produtivas, como bovinocultura, fruticultura e piscicultura, com atuação de 42 técnicos de campo e três supervisores. O atendimento tem duração de até dois anos, com visitas mensais e individualizadas nas propriedades. A metodologia inclui diagnóstico produtivo, planejamento estratégico, adequação tecnológica, capacitações e avaliação contínua dos resultados. O objetivo é ampliar a produtividade, melhorar a renda e fortalecer a gestão rural no estado.