Acre conquista seis medalhas na Copa Brasil de Tênis de Mesa

O Acre conquistou seis medalhas na Copa Brasil de Tênis de Mesa, realizada entre os dias 22 e 24 em Manaus (AM). A competição reuniu atletas de diversas regiões do país e contou com a participação da Associação Acreana de Tênis de Mesa (AATM), representada por Lauriany Lauane Amorim, Misael Amorim e Elásio Oliveira.

O desempenho dos acreanos garantiu uma prata e cinco bronzes. Elásio Oliveira conquistou a prata na categoria V55 e o bronze no Rating J. Lauriany Lauane Amorim subiu ao pódio três vezes, com bronzes no Absoluto C, Sub-15 e Sub-19. Já Misael Amorim faturou o bronze na categoria Sênior 30.

Em publicação nas redes sociais, a AATM avaliou o desempenho como positivo. “O resultado é considerado positivo uma vez que a Copa Brasil é um evento de nível nacional, onde se encontram os melhores atletas da modalidade”, destacou a associação.

Os mesatenistas já estão de volta a Rio Branco e agora se preparam para a sequência do Circuito Acreano de Tênis de Mesa.