Acre é banhado por 3 dos 5 maiores rios do Brasil; juntos, somam distância até Lisboa

Se alguém realizar uma viagem percorrendo a mesma distância, seria possível ir de São Paulo para Lisboa e voltar

O território brasileiro abriga cerca de 13% de toda a água doce do planeta, volume concentrado principalmente na região amazônica, favorecido pelo regime intenso de chuvas característico do clima tropical.  Com isso, é comum que no imaginário popular a região tenha grandes rios, mas o Acre se destaque neste quesito, com três, dos cinco, maiores rios do país banhando o território do estado, sendo eles o Juruá, Purus e Madeira.

O mapa foi feito pelo perfil geografia.online no Instagram/Foto: Reprodução

O tamanho destes rios somados totalizam 9.440km, que se fossem traduzidos em viagens, seria uma distância suficiente para ir e voltar de São Paulo para a cidade de Lisboa, em Portugal, já que a distância entre as duas é de, aproximadamente 4.700km.

O Rio Juruá é um dos principais cursos d’água do estado. Com 3.100 km de extensão, nasce no Peru, cruza o Acre e segue em direção ao Amazonas até desaguar no Rio Solimões. É marcado por seu traçado sinuoso e pela presença de abundante fauna aquática, além de ser via de transporte para comunidades ribeirinhas.

Marechal Thaumaturgo, Porto Walter, Cruzeiro do Sul, Rodrigues Alves e Mâncio Lima são cidades banhadas pelo rio/Foto: Reprodução

Outro rio que atravessa o Acre é o Rio Purus, também com nascente no Peru e 2.960 km de comprimento. Percorre vastas áreas do estado e segue até o Amazonas, caracterizando-se pelas águas brancas e margens preservadas, onde vivem populações tradicionais e se mantém trechos de floresta primária.

Santa Rosa do Purus, Manoel Urbano, Feijó e Sena Madureira são cortadas pelas águas do rio Purus/Foto: Reprodução

O Rio Madeira, com 3.380 km, banha a região leste acreana na divisa com Rondônia. É um dos principais afluentes do Rio Amazonas e está entre os maiores do mundo. O Madeira tem papel relevante no transporte fluvial e potencial para geração de energia, além de abrigar espécies exclusivas, como uma subespécie de boto que vive apenas em seu sistema fluvial.

Já o rio Madeira se encontra na divisa com o estado vizinho de Rondônia/Foto:: Reprodução

Além dos rios que cruzam o Acre, outros grandes cursos d’água figuram entre os maiores do país. O Rio Amazonas, com 6.400 km, é o mais extenso da América do Sul e um dos maiores do mundo, com mais de mil afluentes. Já o Rio Paraná, com 4.880 km, é o principal formador da Bacia do Prata e ocupa a segunda posição no continente em extensão.

Essa rede fluvial reforça a relevância do Acre no contexto nacional de recursos hídricos, colocando o estado como peça estratégica na preservação e no uso sustentável da maior reserva de água doce do planeta.

