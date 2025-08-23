22/08/2025
Acre enfrenta nova onda de frio neste domingo com temperaturas mínimas abaixo de 15ºC, diz Friale

Informações foram repassadas no portal O Tempo Aqui, do pesquisador meteorológico Davi Friale

O Acre deve enfrentar uma nova onda de frio polar a partir deste domingo (24), trazendo ventos intensos e queda acentuada da temperatura. Segundo informações do portal O Tempo Aqui, do pesquisador meteorológico Davi Friale, esta será a nona onda de frio registrada no estado em 2025.

Acre enfrenta nova onda de frio neste domingo com temperaturas mínimas abaixo de 15ºC, diz Friale. Foto: Reprodução

Nesta sexta-feira (22), Rio Branco registrou pelo segundo dia consecutivo um recorde de calor, atingindo 36,7°C. A mudança brusca no clima ocorrerá já no domingo, mas será ao amanhecer dos dias seguintes, por volta das 5h, que as mínimas serão registradas pelas estações meteorológicas oficiais.

Nos municípios do leste e sul do estado, como Rio Branco, Brasileia e Assis Brasil, as temperaturas devem variar entre 12ºC e 15ºC. Entretanto, devido aos ventos fortes, com rajadas que podem passar de 50 km/h em alguns pontos, a sensação térmica deve ficar inferior a 10ºC, alerta Davi Friale.

Além disso, a baixa umidade do ar exigirá cuidados especiais com a hidratação e atenção redobrada a crianças, idosos e pessoas com problemas respiratórios.

ContilNet Notícias

