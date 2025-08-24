Acre está em alerta máximo por conta da baixa vacinação contra dengue e Covid-19, diz Sesacre

A situação da vacinação contra a COVID-19 e a Dengue no Acre é motivo de preocupação para as autoridades de saúde. Segundo o boletim informativo mais recente da Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre), a cobertura de ambos os imunizantes está “muito abaixo” das metas recomendadas.

O cenário é ainda mais crítico com o registro de óbitos causados pelas doenças no estado em 2025.

Os dados são alarmantes. O relatório indica que a meta de 95% de cobertura vacinal para a Covid-19 em crianças menores de um ano não foi alcançada em nenhum dos municípios ou regionais de saúde do Acre. Esse índice crítico de imunização deixa a população infantil vulnerável à doença e a possíveis complicações graves.

O risco é reforçado por dados recentes que apontam o registro de 20 mortes por Covid-19 no Acre em 2025, a maioria em idosos com comorbidades, de acordo com a Sesacre.

A situação não é diferente para a vacina da dengue. A análise revela que todos os municípios do estado estão “muito abaixo” dos parâmetros preconizados, com a cobertura vacinal ainda em níveis inaceitáveis.

O documento ressalta que o público-alvo da vacinação contra a Dengue inclui crianças e adolescentes de 10 a 14 anos, e a baixa adesão nesse grupo, somada às condições climáticas favoráveis para a proliferação do mosquito Aedes aegypti, aumenta o risco de uma epidemia. A gravidade do cenário é reforçada por dados do Ministério da Saúde.

Até maio de 2025, o Acre já havia registrado três mortes confirmadas por dengue, um número que coloca o estado em alerta máximo.

O total de casos prováveis da doença chegou a 7.875, representando um aumento de mais de 112% em relação ao mesmo período de 2024.