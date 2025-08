Acre está entre os cinco finalistas em prêmio nacional de excelência nos serviços públicos digitais

O Acre figura entre os cinco estados brasileiros com melhor desempenho na oferta de serviços públicos digitais, segundo o Índice ABEP-TIC de Oferta de Serviços Públicos Digitais (IOSPD) 2025. O levantamento é promovido pela Associação Brasileira de Entidades Estaduais e Públicas de TIC (ABEP-TIC) e reconhece as unidades federativas que se destacam na transformação digital da gestão pública.

Além do Acre, também são finalistas no ranking geral os estados de Goiás, Piauí, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul. A colocação final será divulgada no dia 6 de agosto, durante a cerimônia de premiação do Seminário Nacional de TIC para a Gestão Pública (Secop) 2025, que será realizado em Brasília.

O índice avalia a digitalização dos serviços ao cidadão com base em uma metodologia que considera múltiplas dimensões e indicadores, visando incentivar a eficiência da máquina pública e o aprimoramento contínuo dos serviços digitais.

O estudo também reconhece os estados que mais evoluíram em relação ao ano anterior, Amazonas, Ceará e Distrito Federal, e destaca boas práticas em inovação, com finalistas como Minas Gerais, Mato Grosso e São Paulo.

Desenvolvido com apoio do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e da Secretaria de Governo Digital do Ministério da Economia, o IOSPD integra o Pilar de Eficiência da Máquina Pública do Ranking de Competitividade dos Estados, produzido anualmente pelo Centro de Liderança Pública (CLP).