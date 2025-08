Acre ganha seu primeiro condomínio logístico: VERDELOG é lançado com mais de 70% dos lotes vendidos

O Acre acaba de dar um passo importante para o fortalecimento do setor empresarial com o lançamento do VERDELOG, o primeiro condomínio logístico do estado. Localizado na Via Verde, em Rio Branco, o empreendimento já é considerado um sucesso comercial: mais de 70% dos lotes foram vendidos ainda no pré-lançamento.

O VERDELOG oferece lotes de 1.000 metros quadrados para a instalação de galpões, dentro de um condomínio fechado que garante estrutura e segurança de alto padrão. O espaço é ideal para empresas que buscam um local estratégico e seguro para armazenagem, distribuição e outras operações logísticas.

O condomínio contará com guarita blindada, segurança 24 horas, sistema de câmeras de vigilância e muros com 3 metros de altura, reforçando o compromisso com a proteção dos empreendimentos instalados.

Em entrevista, Thiago Mendonça, da Hoouse Imobiliária, destacou a inovação do projeto:

“O VERDELOG é o primeiro condomínio logístico do estado. Ele chega para facilitar as relações comerciais e oferecer segurança para quem empreende no Acre.”

Com localização privilegiada e infraestrutura pensada para o setor empresarial, o VERDELOG se consolida como uma oportunidade única para empresas que desejam crescer com eficiência e tranquilidade.