Acre já registrou 32 casos suspeitos de sarampo; 7 seguem em investigação

O estado do Acre segue sem casos confirmados de sarampo em 2025, conforme aponta o boletim diário do Centro de Operações de Emergência em Saúde (COE), divulgado nesta segunda-feira (4). Até o momento, foram notificados 32 casos suspeitos da doença, sendo 25 descartados e outros sete ainda em investigação.

Os dados compreendem o período de 24 de junho a 4 de agosto. Entre os municípios com notificações, Rio Branco e Brasiléia registraram seis casos cada. Também há registros em Assis Brasil, Acrelândia, Cruzeiro do Sul, Epitaciolândia, Feijó, Porto Acre, Sena Madureira e um caso proveniente de Cobija, na Bolívia, notificado em Rio Branco.

Em resposta à situação, a campanha de intensificação vacinal contra o sarampo já distribuiu 67.890 doses em todo o estado — sendo 58.890 da Tríplice Viral e 9.000 da Dupla Viral. Do total, 25.606 doses foram aplicadas até o momento, com maior volume em Rio Branco (6.988 doses da Tríplice e 555 da Dupla Viral), seguido por Cruzeiro do Sul (2.998 e 30) e Sena Madureira (1.993 e 15).

A intensificação da campanha continua nos municípios acreanos, com o objetivo de ampliar a cobertura vacinal e impedir a reintrodução do vírus no estado.