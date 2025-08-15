15/08/2025
Universo POP
Felca revela destino do lucro de vídeo que motivou prisão de Hytalo
Felca revela que investigou Hytalo Santos por um ano antes de denúncia
Hytalo santos é preso por intimidar testemunhas e destruir provas
Fazendeiro cria milharal gigante para inusitado pedido de casamento
Tom Cruise recusa convite para receber homenagem de Donald Trump
Vítima de ‘a mulher da casa abandonada’ rompe silêncio após 25 anos
“Morra de fome”, diz Virginia após beijo de Zé Felipe em influencer
Influenciador Hytalo Santos é preso em São Paulo após investigações
Horóscopo do dia: confira as previsões para esta sexta-feira
Cachorrinha ‘mel do grau’ viraliza em manobra de bike; vídeo

Acre mantém taxa de desemprego no segundo trimestre de 2025, aponta pesquisa do IBGE

Entre os estados que registraram diminuição na taxa de desemprego estão Santa Catarina, Goiás, Espírito Santo, Rio Grande do Sul

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail

No segundo trimestre de 2025, a taxa de desemprego apresentou uma queda significativa em 18 estados brasileiros, conforme revelado pela Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) Contínua Trimestral, divulgada recentemente pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Em contrapartida, nove unidades da federação, incluindo o Acre, mantiveram índices estáveis, sem variações expressivas em comparação ao primeiro trimestre deste ano.

as unidades que permaneceram estáveis são: Pernambuco, Distrito Federal, Sergipe, Acre, Roraima, Tocantins, Paraná, Mato Grosso e Rondônia.as unidades que permaneceram estáveis são: Pernambuco, Distrito Federal, Sergipe, Acre, Roraima, Tocantins, Paraná, Mato Grosso e Rondônia/ Foto: Reprodução

Entre os estados que registraram diminuição na taxa de desemprego estão Santa Catarina, Goiás, Espírito Santo, Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro, Ceará, Maranhão, Alagoas, Amapá, Piauí, Paraíba, Minas Gerais, Pará, Bahia e Amazonas. Já as unidades que permaneceram estáveis são: Pernambuco, Distrito Federal, Sergipe, Acre, Roraima, Tocantins, Paraná, Mato Grosso e Rondônia.

As taxas de desemprego mais elevadas foram observadas em Pernambuco (10,4%), Bahia (9,1%) e no Distrito Federal (8,7%). Por outro lado, Santa Catarina se destacou com a menor taxa do país, apenas 2,2%, seguida por Rondônia (2,3%) e Mato Grosso (2,8%). A média nacional de desemprego ficou em 5,8%, uma redução em relação aos 7% do primeiro trimestre, representando o menor índice para o período desde 2012.

Além disso, o percentual de desalentados — aqueles que desejam trabalhar, mas já desistiram de procurar emprego — atingiu 2,5% no país. Os estados com as maiores proporções de desalentados foram Maranhão (9,3%), Piauí (7,1%) e Alagoas (6,9%). Em contrapartida, Santa Catarina e Mato Grosso do Sul apresentaram os menores índices, com 0,3% e 0,8%, respectivamente.

A taxa de informalidade, que se refere a trabalhadores sem carteira assinada, correspondeu a 37,8% da população ocupada no Brasil. Os estados com as maiores taxas de informalidade foram Maranhão (56,2%), Pará (55,9%) e Bahia (52,3%). Santa Catarina, novamente, se destacou como a unidade da federação com a menor taxa, registrando 24,7%, além de ser a que possui a maior participação da indústria na população ocupada, com 23%, o que pode explicar seus índices mais favoráveis.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Martelo batido: Mailza será a candidata do União-Progressistas ao Governo em 2026

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, apoie-nos desativando sua extensão AdBlocker de seus navegadores para o nosso site.