Acre não será afetado pelo cancelamento de rotas de voos da Azul

A Azul Linhas Aéreas comunicou a suspensão de 53 rotas em 13 cidades consideradas “não lucrativas”, como parte de seu plano de reestruturação financeira apresentado em agosto. A decisão visa reduzir custos e atualizar o modelo de negócios da companhia, que está em processo de recuperação judicial, equivalente ao Chapter 11 nos Estados Unidos.

O plano detalha estratégias para otimizar a frota, melhorar a receita e as unidades de negócios, reduzir o CapEx (investimento em bens de capital) e minimizar a exposição cambial. A Azul pretende cortar mais de US$ 2 bilhões em dívidas e captar R$ 1,6 bilhão em financiamento, dos quais cerca de US$ 670 milhões serão destinados à liquidez e US$ 950 milhões a investimentos de capital na saída do processo.

A reestruturação concentra-se nos principais hubs da empresa, como os aeroportos de Viracopos (Campinas), Confins (Belo Horizonte) e Recife, que servirão como centros estratégicos para conexões.

A capital do Acre, Rio Branco, não será afetada pelos cortes e terá as operações da Azul mantidas.

Confira abaixo as cidades afetadas, divulgada pelo Estadão: