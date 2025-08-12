12 de agosto de 2025
Acre não será afetado pelo cancelamento de rotas de voos da Azul

De acordo com a empresa, as rotas selecionadas não estavam dando o retorno financeiro esperado

A Azul Linhas Aéreas comunicou a suspensão de 53 rotas em 13 cidades consideradas “não lucrativas”, como parte de seu plano de reestruturação financeira apresentado em agosto. A decisão visa reduzir custos e atualizar o modelo de negócios da companhia, que está em processo de recuperação judicial, equivalente ao Chapter 11 nos Estados Unidos.

Deputado do Acre teme que linha aérea cancele oferta no Estado. Foto: ContilNet. Foto: Reprodução

O plano detalha estratégias para otimizar a frota, melhorar a receita e as unidades de negócios, reduzir o CapEx (investimento em bens de capital) e minimizar a exposição cambial. A Azul pretende cortar mais de US$ 2 bilhões em dívidas e captar R$ 1,6 bilhão em financiamento, dos quais cerca de US$ 670 milhões serão destinados à liquidez e US$ 950 milhões a investimentos de capital na saída do processo.

A reestruturação concentra-se nos principais hubs da empresa, como os aeroportos de Viracopos (Campinas), Confins (Belo Horizonte) e Recife, que servirão como centros estratégicos para conexões.

A capital do Acre, Rio Branco, não será afetada pelos cortes e terá as operações da Azul mantidas.

Confira abaixo as cidades afetadas, divulgada pelo Estadão:

