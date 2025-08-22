Acre no azul? Receita cresce mais que despesa e estado se equilibra financeiramente, diz relatório

A gestão das contas públicas do Acre no terceiro bimestre de 2025 demonstrou um crescimento mais robusto na receita em comparação à despesa, embora o estado tenha registrado um leve recuo no resultado orçamentário. Os dados constam no Relatório Resumido de Execução Orçamentária (RREO) da Secretaria do Tesouro Nacional.

Segundo o documento, as receitas correntes do estado cresceram 11% no período, enquanto as despesas correntes tiveram uma expansão de 8% em relação ao mesmo bimestre do ano anterior. Esse diferencial de 3 pontos percentuais é um indicador positivo, sinalizando um controle mais efetivo sobre os gastos estaduais.

No entanto, a análise do relatório também aponta que o resultado orçamentário do Acre foi de 20% em relação à Receita Corrente Líquida (RCL) em 2025, o que representa uma leve queda em comparação aos 22% registrados em 2024. O resultado primário do estado, que mede a capacidade de gerar superávit antes do pagamento da dívida, foi de R$ 1,15 bilhão, equivalente a 20% da RCL.

Apesar do recuo no resultado orçamentário, a poupança corrente do estado permaneceu em 28% da RCL, e a dívida consolidada do Acre teve uma variação negativa de 2% no terceiro bimestre de 2025, indicando uma redução no endividamento estadual.

Outro ponto destacado no relatório é a alta dependência do Acre em relação às transferências correntes, que correspondem a 71% de sua receita total. A receita corrente própria representa os 29% restantes.

A composição das despesas do estado revela que os gastos com pessoal continuam sendo a maior fatia, com 47% do total, seguidos por despesas de custeio (25%) e investimentos (3%).