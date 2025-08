Acre promove oficina de derivados do leite na Expoacre 2025

Como parte da programação comemorativa dos 50 anos da Expoacre, o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar – Acre) promoveu na terça (29), dentro da Carreta Agro pelo Brasil, a Oficina de Derivados do Leite. O principal objetivo da atividade foi trazer uma proposta prática e acessível para transformar o leite em fonte de renda.

Durante a oficina, os participantes aprenderam na prática como produzir queijos, iogurtes, requeijão, manteiga e doce de leite, com foco em qualidade, higiene e técnicas aplicáveis à realidade da agricultura familiar.

Para a instrutora Marilza Pereira, a oficina vai muito além da técnica: é sobre empoderar quem vive do campo. “A gente mostra que com o leite que já têm na propriedade, eles podem ir além. Fazer um bom queijo ou um requeijão bem feito pode significar renda extra, pode virar negócio. E tudo com o que eles já conhecem”, explica.

Além da produção artesanal, o curso também abordou boas práticas de fabricação, orientações sanitárias, rotulagem e noções de comercialização.

Larissa Mouro, assessora técnica da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA), participou da oficina e destacou a importância da ação. “É uma oportunidade incrível para o produtor entender que ele pode agregar valor ao que já produz. Essa oficina mostra, de forma simples e direta, que é possível empreender com o que se tem. E é disso que o nosso agro precisa”, afirmou.

A iniciativa é uma realização do Sistema Faeac/Senar/Sindicatos Rurais, reforçando o compromisso com a qualificação, inovação e valorização do produtor acreano.