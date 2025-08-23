Acre reduz taxa e fortalece indústria moveleira até o final de 2025

O Governo do Estado, por meio do IMAC e da SEICT, em parceria com a Assembleia Legislativa, sob a liderança do presidente Nicolau Júnior, fortalece o setor moveleiro ao garantir a redução do valor da Licença de Operação (LO) para R$ 1.800,00, válida até o dia 31 de dezembro de 2025.

O Diretor-Presidente do IMAC, André Assem, responsável pela medida, afirmou:

“Essa iniciativa é um passo concreto para apoiar o setor moveleiro, gerar empregos e incentivar o crescimento econômico do nosso estado.”

O Secretário de Indústria, Ciência e Tecnologia, Assur, destacou:

“Estamos trabalhando para criar um ambiente favorável aos empreendedores, facilitando processos e fortalecendo a economia local.”

O deputado Nicolau Júnior, presidente da Assembleia Legislativa, acrescentou:

“Nosso compromisso é garantir políticas públicas que tragam resultados reais para a população, e a redução da Licença de Operação é um exemplo disso.”

João Farias, presidente da Associação dos Moveleiros de Cruzeiro do Sul, comentou:

“Essa redução é um alívio para todos nós e mostra que o governo está atento às necessidades do setor. Agora podemos planejar o crescimento de nossas empresas com mais segurança e incentivo”.

A medida simboliza o comprometimento dos gestores em impulsionar o desenvolvimento sustentável do setor moveleiro e fortalecer a economia acreana.