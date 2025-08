Acre registra mais de 19 mil chamadas por violência doméstica por meio do 190 em 2024

O número de chamadas ao serviço de emergência 190 cresceu no Acre em 2024, com destaque para o avanço significativo de ocorrências relacionadas à violência doméstica. Segundo dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública, o estado registrou 19.603 chamadas com essa natureza no último ano, frente a 17.284 em 2023, o que representa um aumento de 12,9%.

O crescimento é expressivo quando comparado ao total geral de chamadas ao 190 no estado, que subiu apenas 1,5% no mesmo período, passando de 119.482 em 2023 para 121.863 em 2024. A taxa de ligações por mil habitantes foi de 136,3 para 138,4.

Especialistas apontam que o aumento das denúncias pode indicar maior confiança das vítimas nas instituições de segurança, mas também evidencia a continuidade da violência de gênero como um problema estrutural no Acre.

No cenário nacional, o Brasil registrou queda no total de ligações ao 190, de 53.654.538 em 2023 para 46.581.463 em 2024. Apesar disso, as chamadas envolvendo violência doméstica subiram de 936.092 para 1.067.556, um crescimento de 14%.