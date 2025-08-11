Acre registra mais de 2 mil casos de violência contra a mulher no primeiro semestre de 2025

O mês de agosto marca a campanha Agosto Lilás, voltada à conscientização e ao combate à violência contra as mulheres. Em 2025, a mobilização nacional tem como tema “Não deixe chegar ao fim da linha. Ligue 180”, reforçando o papel da Lei Maria da Penha como ferramenta de proteção e transformação de vidas.

No Acre, os dados chamam atenção para o fato de que apenas nos seis primeiros meses deste ano, foram registrados 2.080 casos de violência contra mulheres, segundo levantamento da Coordenação de Estatística e Análises de Dados da Polícia Civil do Estado, vinculada ao Departamento de Inteligência (DIPC).

Entre as ocorrências, estão 32 tentativas de feminicídio, 4 feminicídios consumados, 716 casos de lesão corporal, 153 registros de vias de fato, 983 ameaças, 64 ocorrências de perseguição (stalking), 114 de violência psicológica e 14 estupros.

Casos que repercutiram

Entre os casos de feminicídio com maior repercussão está o assassinato de Luana Conceição do Rosário, de 45 anos, ocorrido no dia 13 de junho, em Senador Guiomard. Segundo inquérito policial, o crime foi cometido por José Rodrigues de Oliveira, de 54 anos, ex-companheiro da vítima, que não aceitava o fim da relação encerrada há cerca de dois anos.

Na manhã do crime, Luana saía para comprar pão quando foi surpreendida por José, que a atacou com golpes de faca. Segundo o apurado, o autor desceu de uma motocicleta já armado e desferiu várias facadas na região do peito da vítima. Ela ainda tentou escapar, mas foi alcançada e caiu em frente a um açougue. As agressões aconteceram em plena via pública e não deram chances de defesa.

Outro caso que causou comoção foi o feminicídio de Janice da Rocha Lima, de 40 anos, assassinada, na capital acreana, com cerca de 5 tiros, pelo ex-companheiro, Gilberto Francisco, que não aceitava o fim do relacionamento. Durante a ação, o filho da vítima, Jhonatas Lima Pinto, de 21 anos, ficou ferido com dois disparos.

Canal de denúncia

A campanha Agosto Lilás tem como objetivo informar, proteger e engajar a sociedade na prevenção e no enfrentamento à violência de gênero, estimulando a denúncia e a busca por ajuda.

O Ligue 180 é o canal oficial de atendimento às vítimas, disponível gratuitamente 24 horas por dia, com garantia de sigilo. O serviço oferece acolhimento, orientação e encaminhamentos necessários para garantir a segurança das mulheres.