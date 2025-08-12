O Acre registrou redução de 73% no número de focos de queimadas em julho de 2025, em comparação com o mesmo período de 2024. Dados do Centro Integrado de Geoprocessamento e Monitoramento Ambiental (Cigma), baseados em análises do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), apontam que entre os dias 1º e 31 de julho foram contabilizados 163 focos, contra 603 no mesmo intervalo do ano anterior.

Segundo o governo estadual, a queda é resultado de ações de fiscalização, campanhas educativas, mutirões de regularização ambiental e operações de combate a ilícitos ambientais, como a “Respeite a Vida: Não Desmate, Não Queime” e a Operação Contenção Verde, iniciada em fevereiro e atualmente na terceira fase.

O presidente do Instituto de Meio Ambiente do Acre (Imac), André Hassem, destacou que o trabalho é realizado de forma integrada com órgãos estaduais e federais, sob coordenação da Casa Civil. “Os dados de redução são analisados pelo Cigma e usados por todos nós no enfrentamento. O Imac atua com técnicos em campo, em conjunto com demais entes da agenda ambiental, e podemos ver que estamos no caminho certo e que não podemos parar”, afirmou.

Na Amazônia Legal, também houve redução expressiva. Em julho de 2025 foram registrados 2.183 focos, contra 11.434 em 2024, queda de 81%. O Pará liderou o número de ocorrências, com 837 focos, seguido por Mato Grosso (558), Amazonas (278), Rondônia (176), Acre (163), Maranhão (132), Roraima (18), Tocantins (16) e Amapá (5).