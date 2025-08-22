Acre se destaca na vacinação de gestantes com cobertura vacinal acima de 95% em 10 cidades

Em um cenário de desafios na imunização em massa, a vacinação de gestantes no Acre surge como um ponto de sucesso. O boletim informativo da Secretaria de Estado de Saúde (SESACRE) aponta que 10 municípios e uma regional de saúde alcançaram a meta de 95% de cobertura para a vacina dTpa (difteria, tétano e coqueluche), uma conquista crucial para a saúde materna e infantil.

A alta cobertura vacinal nesse público-alvo garante que os anticorpos da mãe sejam transferidos para o bebê ainda no útero, oferecendo uma proteção inicial nos primeiros meses de vida. A vacina é uma das formas mais eficazes de prevenir a coqueluche, uma doença respiratória grave que pode ser fatal para bebês.

Os dados do relatório indicam que as seguintes cidades se destacaram com percentuais acima do ideal de 95%:

Bujari: 110,53%

110,53% Capixaba: 100,00%

100,00% Jordão: 233,33%

233,33% Manoel Urbano: 116,67%

116,67% Plácido de Castro: 157,14%

157,14% Rio Branco: 105,47%

105,47% Sena Madureira: 112,50%

112,50% Xapuri: 104,55%

104,55% Assis Brasil: 113,33%

113,33% Porto Walter: 118,75%

Apesar desse avanço, a situação de outras campanhas de vacinação no estado ainda é preocupante. A cobertura vacinal do Acre, que é de 88,52%, está abaixo da média nacional de 104,76%. Além disso, um dos piores índices foi registrado no município de Porto Acre, com apenas 31,03%.