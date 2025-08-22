22/08/2025
Universo POP
Vídeo: Marina Ruy Barbosa surpreende ao cantar e dançar funk em festa
Esposa de cantor sertanejo é investigada por lavar R$ 3 milhões do PCC
Virginia quebra o silêncio sobre ligação polêmica para Neymar
Quem é o ex-ator pornô e ativista LGBTQIA+ que virou ministro
Paola Carosella e Blogueirinha rompem amizade após polêmica sobre filha da chef
Exclusivo: saiba como terminou a noite de Cariúcha com filho de Gugu
Unfollow e polêmica: Paola Carosella e Blogueirinha rompem após entrevista
Bia Miranda explica acidente e revela flagra de Gato Preto com mulheres
Stallone critica escolha de Noah Centineo como novo Rambo
“Após meses separados, Wanessa e Dado Dolabella voltam a levantar rumores de romance”

Acre se destaca na vacinação de gestantes com cobertura vacinal acima de 95% em 10 cidades

Um dos piores índices foi registrado no município de Porto Acre, com apenas 31,03%

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail

Em um cenário de desafios na imunização em massa, a vacinação de gestantes no Acre surge como um ponto de sucesso. O boletim informativo da Secretaria de Estado de Saúde (SESACRE) aponta que 10 municípios e uma regional de saúde alcançaram a meta de 95% de cobertura para a vacina dTpa (difteria, tétano e coqueluche), uma conquista crucial para a saúde materna e infantil.

Acre se destaca na vacinação de gestantes com cobertura acima de 95% em 10 cidades/Foto: Reprodução

A alta cobertura vacinal nesse público-alvo garante que os anticorpos da mãe sejam transferidos para o bebê ainda no útero, oferecendo uma proteção inicial nos primeiros meses de vida. A vacina é uma das formas mais eficazes de prevenir a coqueluche, uma doença respiratória grave que pode ser fatal para bebês.

Os dados do relatório indicam que as seguintes cidades se destacaram com percentuais acima do ideal de 95%:

  • Bujari: 110,53%
  • Capixaba: 100,00%
  • Jordão: 233,33%
  • Manoel Urbano: 116,67%
  • Plácido de Castro: 157,14%
  • Rio Branco: 105,47%
  • Sena Madureira: 112,50%
  • Xapuri: 104,55%
  • Assis Brasil: 113,33%
  • Porto Walter: 118,75%

Apesar desse avanço, a situação de outras campanhas de vacinação no estado ainda é preocupante. A cobertura vacinal do Acre, que é de 88,52%, está abaixo da média nacional de 104,76%. Além disso, um dos piores índices foi registrado no município de Porto Acre, com apenas 31,03%.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Após visita de Lula, Gladson defende união com o governo federal: “Construir pontes, não derrubá-las”

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, apoie-nos desativando sua extensão AdBlocker de seus navegadores para o nosso site.