Acre se destaca no país e investe mais de 1 bilhão em educação no 1º semestre de 2025

O Acre aparece em posição de destaque no novo levantamento do Tesouro Nacional sobre os gastos públicos com educação.

Segundo o Relatório Resumido de Execução Orçamentária dos Estados e do Distrito Federal, divulgado nesta quarta-feira (20), o estado está entre os que proporcionalmente mais aplicam recursos na área, dividindo a liderança nacional com o Paraná e o Amapá.

De acordo com o documento, 24% de todas as despesas líquidas do governo acreano no primeiro semestre de 2025 foram destinadas à educação. Em valores absolutos, o montante chega a 1,23 bilhão de reais investidos somente nos seis primeiros meses do ano.

Embora o Paraná lidere em volume total de recursos, com 7,78 bilhões de reais aplicados no setor, o percentual registrado pelo Acre e pelo Amapá (990 milhões de reais) é equivalente, o que evidencia a prioridade dada à educação também na região Norte.

Na sequência do ranking aparecem Distrito Federal (19%), São Paulo (19%), Pará (18%), Amazonas (17%), Maranhão (17%), Mato Grosso do Sul (17%), Paraíba (17%), Roraima (17%) e Rio Grande do Sul (17%).

A média nacional registrada pelo Tesouro é de 16,3% de despesas líquidas estaduais aplicadas em educação, com cerca de 4,1 bilhões de reais gastos em média por unidade federativa. Isso coloca o Acre bem acima do índice nacional, reforçando a relevância do esforço do estado na área.

O resultado é especialmente significativo diante dos desafios locais, como a grande extensão territorial, a população distribuída em regiões de difícil acesso e os indicadores sociais abaixo da média nacional.

Para especialistas, a manutenção de altos investimentos em educação é fundamental para reduzir desigualdades e ampliar oportunidades de desenvolvimento no Acre nos próximos anos.