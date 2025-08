Acre tem a CNH mais cara da região Norte e a sexta mais alta do Brasil, diz pesquisa

Tirar a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) no Acre custa, em média, R$ 3.906,60, o valor mais alto entre os estados da Região Norte, segundo levantamento da Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran).

De acordo com a pesquisa Perfil do Condutor Brasileiro, realizada pelo Instituto Nexus, 20 milhões de pessoas dirigem atualmente sem habilitação em todo o país. Dentre os entrevistados que ainda não se regularizaram, 49% apontam o alto custo da CNH como o principal motivo para não tirarem o documento.

No caso do Acre, o valor cobrado para a primeira habilitação supera o de estados como Amazonas (R$ 3.418,95), Pará (R$ 2.802,45) e Rondônia (R$ 2.355,22).

Na comparação com todo o Brasil, o estado tem a 6ª CNH mais cara, ficando atrás apenas, Rio Grande do Sul (R$ 4.951,35), de Mato Grosso do Sul (R$ 4.477,95), Bahia (R$ 4.120,75, Minas Gerais (R$ 3.968,15) e Santa Catarina (R$ 3.906,90).

A percepção do valor elevado é quase unânime entre os entrevistados: 80% consideram a CNH “cara” ou “muito cara”, e 66% acreditam que o preço pago não condiz com a qualidade do serviço prestado pelas autoescolas e órgãos de trânsito.

Além da dificuldade financeira, a falta de habilitação impacta diretamente a segurança no trânsito. Motoristas não habilitados representam maior risco nas vias, já que não passam por treinamento e avaliação exigidos pela legislação brasileira.