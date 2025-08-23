Acre tem queda no número de jovens e aumento no percentual de idosos, diz IBGE

A população do Acre vem passando por um processo de envelhecimento nas últimas décadas. Dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD Contínua) – Características gerais dos domicílios e dos moradores, divulgados nesta sexta-feira (22) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), mostram que a participação de pessoas com menos de 30 anos caiu de 61,8% em 2012 para 53,1% em 2024.

Entre os grupos que mais perderam representatividade estão crianças e adolescentes. A proporção de pessoas de 5 a 13 anos caiu de 20,8% para 16,4%, enquanto a de jovens de 14 a 17 anos passou de 9,2% para 6,9% no mesmo período. Também houve redução nos grupos de 18 a 29 anos, que juntos somavam pouco mais de 21,7% da população em 2024.

O levantamento mostra ainda que o contingente de pessoas com menos de 30 anos não apenas perdeu participação no total da população, mas também diminuiu em números absolutos, passando de 480 mil em 2012 para 457 mil em 2024 – uma queda de 4,8%.

Por outro lado, a população com 30 anos ou mais cresceu de 38,2% para 46,9% no período. Em 2024, os grupos de 30 a 39 anos (14,3%), 40 a 49 anos (13,6%) e 50 a 59 anos (9,0%) ganharam peso na estrutura etária do estado. O destaque, no entanto, está no avanço da população idosa: pessoas com 60 anos ou mais representavam 10% em 2024, frente a 6,4% em 2012.

Entre os idosos, o crescimento foi ainda mais expressivo na faixa de 65 anos ou mais, que passou de 4,2% para 6,8% da população total no intervalo de 12 anos.

O estudo também mostra que a distribuição por sexo permanece equilibrada no Acre: em 2024, mulheres correspondiam a 50% da população e os homens a 49,8%.