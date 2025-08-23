23/08/2025
Universo POP
Luana Piovani se pronuncia após notícias de suposta agressão envolvendo Dado e Wanessa 
Wanessa Camargo é agredida por Dado Dolabella após crise de ciúmes
Wanessa Camargo é agredida por Dado Dolabella em bar no Rio
Ex-BBB Beatriz Reis revela que continua virgem e diz esperar “momento certo”
Vídeo: Marina Ruy Barbosa surpreende ao cantar e dançar funk em festa
Esposa de cantor sertanejo é investigada por lavar R$ 3 milhões do PCC
Virginia quebra o silêncio sobre ligação polêmica para Neymar
Quem é o ex-ator pornô e ativista LGBTQIA+ que virou ministro
Paola Carosella e Blogueirinha rompem amizade após polêmica sobre filha da chef
Exclusivo: saiba como terminou a noite de Cariúcha com filho de Gugu

Acre tem redução de estupros e mortes violentas de jovens nos sete primeiros meses de 2025

O levantamento foi divulgado na manhã deste sábado pelo governo

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail

O Acre apresentou redução de 17% nos casos de estupro e de 42% nas mortes violentas intencionais de pessoas de até 19 anos nos primeiros sete meses de 2025, em comparação com o mesmo período do ano anterior. Os dados são da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública do Acre (Sejusp).

Os casos de estupro caíram no estado/Foto: Reprodução

De acordo com o secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública, José Américo Gaia, os resultados são consequência da atuação conjunta das forças de segurança. “Esses avanços são fruto da atuação integrada de todas as forças que compõem o Sistema Integrado de Segurança Pública (Sisp). Temos reforçado o trabalho de inteligência, ampliado as ações preventivas e investido na presença das forças de segurança nos territórios mais sensíveis”, afirmou. Ele acrescentou que “a cooperação entre Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros, Instituto Socioeducativo, Instituto de Administração Penitenciária e demais órgãos do sistema têm sido fundamental para garantir mais segurança para nossas crianças e adolescentes”.

A queda nas mortes violentas segue uma tendência registrada desde 2022, quando houve diminuição de 22%. Em 2024, a redução chegou a 25%. Já a redução nos casos de estupro marca uma inversão após anos de crescimento consecutivo nos registros.

A titular da Delegacia de Atendimento à Criança e ao Adolescente Vítima (Decav), Carla Fabiola Coutinho, ressaltou que os índices são reflexo de ações concretas. “A diminuição nos casos de estupro no estado do Acre nos mostra que as punições contra os agressores sexuais estão se efetivando, principalmente com a intensificação das prisões preventivas e condenações com relação a esse tipo de delito”, disse. Ela completou que “é importante destacar que o aumento de ações concretas tanto na parte repressiva quanto em ações preventivas, como palestras e conscientização da sociedade, fazem a diferença para a redução dos índices de violência sexual de crianças e adolescentes”.

Apesar dos avanços, Gaia ressaltou que os desafios permanecem. “A redução dos números é um indicativo de que estamos no caminho certo, mas não podemos baixar a guarda. Vamos continuar avançando com políticas públicas firmes e proteção integral às nossas crianças e adolescentes”, concluiu.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Após visita de Lula, Gladson defende união com o governo federal: “Construir pontes, não derrubá-las”

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, apoie-nos desativando sua extensão AdBlocker de seus navegadores para o nosso site.