21/08/2025
Acre terá redução da seca nos próximos meses, aponta boletim do Camaden

Para o Acre, a previsão é de que as precipitações, mesmo que em volumes menores, já sejam suficientes para aliviar a pressão sobre rios e comunidades, especialmente em áreas rurais e ribeirinhas

O Acre aparece no mais recente boletim do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden), divulgado nesta semana pelo Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI), como um dos estados que devem registrar redução da intensidade da seca nos próximos meses.

O documento avalia os impactos de desastres de origem hidro-geo-climática em todo o país, como secas, inundações e enxurradas, e traça cenários para agosto, setembro e outubro de 2025.

Acre terá redução da seca nos próximos meses, aponta boletim do Camaden/Foto: Reprodução

De acordo com o boletim, enquanto grande parte do país enfrenta agravamento da estiagem — principalmente em Minas Gerais, Goiás, Bahia, Rondônia e Tocantins — no Acre a tendência é de atenuação das condições de seca a partir deste mês de agosto.

No entanto, a região sul do estado ainda apresenta níveis de rios abaixo da média climatológica. Isso significa que, apesar da previsão de melhora, parte do território acreano segue em condição de vulnerabilidade hídrica, o que exige atenção redobrada das autoridades.

Cenário nacional

Em julho, o número de municípios brasileiros em situação de seca severa passou de 101 para 149, com destaque para o chamado “corredor da seca” que se estende do Sudeste ao Norte. No total, 1.480 cidades enfrentaram algum grau de estiagem, contra 1.018 em junho.

No Acre, a expectativa de redução da seca é considerada positiva diante do histórico recente de estiagens severas, que impactaram tanto o abastecimento urbano quanto a produção agrícola e a navegação nos rios da região.

O Cemaden alerta, porém, que o período seco ainda não terminou. No Brasil, agosto costuma marcar o pico da estiagem, e a recuperação depende de chuvas acima ou próximas da média nos próximos meses.

Para o Acre, a previsão é de que as precipitações, mesmo que em volumes menores, já sejam suficientes para aliviar a pressão sobre rios e comunidades, especialmente em áreas rurais e ribeirinhas.

Estado de emergência

O governador Gladson Cameí assinou no último dia 6 de agosto o Decreto nº 11.733, que estabelece situação de emergência em todo o estado do Acre, em decorrência da estiagem e do aumento das temperaturas. A publicação saiu no Diário Oficial (DOE) e está em vigor por 180 dias.

