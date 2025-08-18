18/08/2025
Universo POP
Luciano Huck elogia vídeo de Felca que denunciou Hytalo Santos
Bailarina é demitida meses após ser apontada como amante de Zé Felipe
Policiais que fizeram segurança de Hytalo Santos são presos por chacina
Vizinha x Jojo Todynho: justiça encerra processo sem julgamento
Pastor que viralizou de calcinha já foi acusado de golpe contra formandos
Hytalo Santos recebia malas de dinheiro e joias, dizem ex-funcionários
Bigode feminino viraliza como nova tendência de beleza
Neymar posta mensagem emocionante que recebeu do filho após goleada
Policiais que fizeram segurança de Hytalo Santos são presos por chacina
Horóscopo do dia: confira o que os astros reservam para esta segunda-feira

Acreana e o marido são presos em Santa Catarina após a morte do filho de 4 anos

Segundo o relatório médico, o menino deu entrada em parada cardiorrespiratória, com cianose, pupilas dilatadas, extremidades frias e ausência de sinais vitais

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail

A morte de Moisés Falk Silva, de 4 anos, registrada no domingo (17) em Florianópolis, resultou na prisão da mãe, Larissa de Araújo Falk, natural do Acre, e do padrasto, Richard da Rosa Rodrigues. O caso, inicialmente tratado como supostos maus-tratos seguidos de morte, passou a ser investigado como homicídio pela Delegacia de Homicídios da capital catarinense.

O caso aconteceu no sul do país/Foto:: Reprodução

A criança chegou desacordada ao Multi Hospital, no bairro Carianos, levada por vizinhos. Uma enfermeira que estava entre eles iniciou manobras de reanimação ao perceber que Moisés não apresentava respiração nem pulsação. Segundo o relatório médico, o menino deu entrada em parada cardiorrespiratória, com cianose, pupilas dilatadas, extremidades frias e ausência de sinais vitais. Após quase uma hora de tentativas, o óbito foi confirmado.

Durante os procedimentos, médicos e enfermeiros identificaram hematomas no rosto, abdômen e costas, além de marcas compatíveis com mordidas e socos, o que levantou a suspeita de agressão e levou ao acionamento da Polícia Militar. Testemunhas relataram comportamento estranho do padrasto no hospital. Uma enfermeira afirmou que Richard demonstrava frieza, enquanto um funcionário disse que ele chegou a simular um desmaio ao ser informado da morte. O segurança relatou ainda que ouviu a mãe dizer em tom de desespero: “tu vais ver se acontecer algo ruim com meu filho”.

De acordo com uma vizinha, a criança foi encontrada já sem sinais vitais dentro da kitnet onde vivia a família. Ela relatou que Richard se mostrou apático durante o trajeto ao hospital, afirmando apenas que o menino “tinha comido bolacha com leite”. Em depoimento, o padrasto declarou que Moisés vinha apresentando febres e havia recebido atendimento médico nos últimos dias, perdendo a consciência repentinamente no domingo.

Larissa afirmou à polícia que saiu para trabalhar em um supermercado pela manhã e só foi informada da situação pelo companheiro já do hospital. O pai biológico da criança relatou que o filho sofria com febres altas e manchas pelo corpo em meses anteriores, mas que não recebia informações detalhadas, já que o acompanhamento médico era feito pela mãe.

Vizinhos confirmaram que a família já estava sob acompanhamento do Conselho Tutelar por suspeitas anteriores de maus-tratos. Diante dos laudos médicos, testemunhos e contradições nos relatos, a Polícia Civil decretou a prisão de Richard e Larissa.

O Ministério Público de Santa Catarina avalia denunciar o padrasto por homicídio qualificado e a mãe por negligência. O Instituto Médico Legal (IML) irá emitir laudo definitivo para confirmar a causa da morte.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Martelo batido: Mailza será a candidata do União-Progressistas ao Governo em 2026

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, apoie-nos desativando sua extensão AdBlocker de seus navegadores para o nosso site.