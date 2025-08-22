22/08/2025
Acreanas acampam para tentar realizar sonho de participar do Rancho do Carlinhos Maia; CONFIRA

Bruna Nascimento e Aline Cristina acampam em frente ao rancho na esperança de participar da atração

As acreanas Bruna Nascimento e Aline Cristina decidiram embarcar em uma aventura para tentar entrar no famoso Rancho do Carlinhos Maia, localizado em Penedo (AL), no sertão nordestino. Na manhã desta sexta-feira (22), elas partiram de viagem e acamparam em frente ao local, com malas e pertences, na expectativa de realizarem o sonho de participar da atração.

Acreanas vão atrás do sonho de participar do Rancho do Carlinhos Maia/Foto: Reprodução

O Rancho do Carlinhos Maia funciona tanto como espaço físico quanto como formato de entretenimento, combinando elementos de reality show e série, transmitida em plataformas digitais e redes sociais como Instagram, Kwai e Sua Novela. O local recebe influenciadores e convidados para festas, provas e eliminações, mostrando o dia a dia de maneira divertida e, por vezes, cercada de polêmicas.

Nas redes sociais, Aline Cristina registrou os bastidores da jornada, incluindo uma carona até a porteira de entrada com funcionários do rancho. “A gente não está conseguindo conter a emoção, isso é diferente da nossa realidade”, disse, enquanto Bruna se emocionava e não segurava as lágrimas ao chegar em frente ao local.

Bruna Nascimento e Aline Cristina acampam em frente ao rancho na esperança de participar da atração/Foto: Reprodução

A dupla espera que a dedicação e a determinação possam abrir as portas para uma experiência inesquecível no Rancho do Carlinhos Maia.

VEJA VÍDEO NA ÍNTEGRA:

