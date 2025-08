Acreano deficiente visual vence obstáculos e se forma em Direito na Ufac

A cidade de Cruzeiro do Sul (AC) viveu um momento emocionante com a formatura de Bruno Feliciano, de 25 anos, no curso de Direito da Universidade Federal do Acre (UFAC). Bruno é deficiente visual desde o nascimento, devido a uma toxoplasmose congênita, e superou inúmeros desafios para realizar o sonho de se tornar advogado.

Em entrevista ao portal ac24horas, ele contou que decidiu seguir carreira no Direito ainda aos 9 anos, após acompanhar o pai no Juizado de Pequenas Causas, em Rio Branco. Determinado, aprendeu o sistema Braille e, em 2020, foi aprovado no vestibular da UFAC. Em 2025, concluiu o curso com a apresentação de um TCC sobre as dificuldades enfrentadas por pessoas que não conseguem acessar direitos previdenciários por falta de informação ou acesso à tecnologia.

Durante a graduação, Bruno enfrentou obstáculos relacionados à acessibilidade dos materiais didáticos, mas recebeu apoio fundamental de professores, como a coordenadora do curso, Fabiana David Carlos, que adaptavam os conteúdos para leitura em tela. O suporte da família também foi essencial: o pai o levava e buscava da universidade todos os dias, reforçando a importância do esforço constante.

Outro pilar importante foi sua noiva, Antônia Lívia, estudante de Enfermagem, que o auxiliou com a formatação de trabalhos e a adaptação de conteúdos. Ela foi sua madrinha de formatura e entregou o canudo. Na cerimônia, Bruno foi escolhido como juramentista da turma e desceu a rampa sozinho, com a bengala, como símbolo de sua independência.

Agora formado, Bruno se dedica aos estudos para a prova da OAB e demonstra confiança na aprovação. Sua história de superação, marcada pela resiliência, apoio familiar e força de vontade, inspira não apenas pessoas com deficiência, mas todos que enfrentam dificuldades para conquistar seus objetivos.

*Com informações do ac24horas.